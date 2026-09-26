Performans Açısından En İyi Tabletlerden: Casper PAD H10 İncelemesi!

Casper PAD H10; 12.6 inç OLED ekranı, MediaTek işlemcisi ve kalem desteğiyle iş, okul ve çizim ihtiyaçlarını tek ekranda toplayan yeni nesil bir Android 15 tablettir.

Son Güncelleme: 25 Eylül 2026

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13.999 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan Casper PAD H10, 8 GB RAM ve MediaTek Dimensity 7050 işlemcisini 12.6 inçlik 2.5K OLED ekranla buluşturarak hem üretkenlik hem de eğlence odaklı kullanıcılara hitap ediyor.

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14 bin lira civarı en iyi tablet önerileri arasında Casper PAD H10 neden öne çıkıyor?

13.999 TL başlangıç fiyatına sahip olan Casper PAD H10 modeli, kutusundan çıkan Casper Prestige Kalem ve kılıf desteğinin yanı sıra 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunduğu için kendi segmentindeki en kapsamlı donanımlardan birini oluşturuyor.

Burada performansı ve akıcılığı sağlayan ana unsur, tabletin içindeki donanım gücü. 6 nm teknolojisiyle üretilen 8 çekirdekli MediaTek Dimensity D7050 işlemci, AnTuTu testlerinden 530.000 üzerinde puan alarak gücünü kanıtlıyor. Bu işlemci sayesinde yoğun uygulamalar arası geçişlerde akıcı bir deneyim yaşarsınız çünkü 2 adet 2.6 GHz hızındaki yüksek performanslı Cortex-A78 çekirdeği ağır işleri üstlenirken, 6 adet 2.0 GHz hızındaki Cortex-A55 çekirdeği cihazın pil tasarrufu yapmasını sağlıyor.

Özellik Casper PAD H10 Teknik Detay İşlemci MediaTek Dimensity D7050 (8 Çekirdek, 2.6 GHz Turbo) Bellek (RAM) 8 GB UMCP Depolama 256 GB (Micro SD ile 512 GB'a kadar artırılabilir) İşletim Sistemi Android 15 Bağlantı Wi-Fi 6 (802.11 ax) ve Bluetooth 5.2

Tasarımcıyım, çizim yapabileceğim kaliteli bir tablet arıyorum. Casper PAD H10 uygun mu?

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Tasarımcılar ve dijital çizerler için Casper PAD H10; 4096 seviye baskı hassasiyeti sunan, avuç içi algılama teknolojisine sahip ve 60 dereceye kadar eğim hassasiyeti tanıyan MPP2.0 protokolüne sahip Casper Prestige Kalem desteği sayesinde profesyonel düzeyde dijital çizim yapma imkanı tanıyan kaliteli bir tablet alternatifidir.

Tabletin ekran kalitesi, çizim detaylarını görmek için oldukça ideal bir alan sunuyor.16.7 milyon renk yelpazesine sahip %100 DCI-P3 destekli ekran, renkleri oldukça canlı görmenizi sağlıyor çünkü ΔE < 0.5 yüksek renk doğruluğu değeriyle aslına uygun bir renk kalibrasyonu barındırıyor. Kutu içeriğine dahil olan alüminyum gövdeli kalemin 25 milisaniyenin altındaki gecikme süresi ve 266 Hz raporlama hızı, kalemi oynattığınızda çizdiğiniz çizgilerin ekrana hızlıca yansımasını mümkün kılıyor.

Okul ve ödevler için kullanabileceğim, dizi film de izleyeceğim bir tablet olarak Casper PAD H10 nasıl?

Öğrencilerin hem okul ödevlerini yapıp rahatça metin yazabileceği hem de Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlörü ve 12.6 inçlik geniş ekranıyla sürükleyici bir şekilde dizi ve film izleyebileceği Casper PAD H10, eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını tek bir cihazda birleştiren çok yönlü bir modeldir.

Modele bağlı olarak sunulan veya isteğe bağlı alınabilen deri gövdeli, touchpad'li ve Türkçe Q dizilimli Bluetooth klavyesi, tableti adeta bir dizüstü bilgisayara dönüştürerek uzun ödevleri yazmayı oldukça kolaylaştırıyor. Ekrandaki 2560x1600 piksel QHD 2.5K çözünürlük ise dizi ve filmlerdeki detayları net biçimde sunuyor çünkü OLED panel teknolojisi siyahların daha derin, görüntülerin ise 1.000.000:1 kontrast oranıyla yansımasını sağlıyor. Ekranın Düşük Mavi Işık (Low Blue Light) teknolojisi desteği bulunduğu için uzun süreli okumalarda göz konforunuz da gözetiliyor.

Şarjı uzun giden, kaliteli ve sağlam bir tablet arayanlara Casper PAD H10 ne sunuyor?

Casper PAD H10; 10.000 mAh kapasiteli Li-ion bataryasıyla gün boyu uzun süreli kullanım sunan, alüminyum alaşımlı gövdesi sayesinde çizilmelere karşı dayanıklılık ve elde premium bir hissiyat sağlayan, taşıması güvenli ve kaliteli bir tablet seçeneğidir.

Uzun pil ömrü sadece tablette değil, cihazın aksesuarlarında da kendini gösteriyor. Cihazla birlikte gelen Casper Prestige Kalem 60 saate varan pil ömrü sunarken, uyumlu Bluetooth klavyesi tam dolu şarjla 96 saate kadar kullanılabiliyor. Tabletin kasası zarif göründüğü kadar sağlamlık da sunuyor; dış gövdede kullanılan alüminyum alaşım materyal, tableti çantanızda güvenle taşımanız için gerekli olan yapısal dayanıklılığı sağlıyor.

İnce ve ekranı kaliteli bir tablet arıyorum, Casper PAD H10 serisinin fiziksel avantajları neler?

Sadece 6.47 milimetre inceliğe ve 580 gram ağırlığa sahip olan Casper PAD H10, %90 ekran-gövde oranı sunan çerçevesiz tasarımıyla çantada taşıması tüy gibi hafif, izleme alanı ise son derece geniş olan kaliteli bir OLED ekrana sahiptir.

Elinizde tuttuğunuzda tabletin ince yapısı hemen fark ediliyor. Geniş ekrana rağmen ince tutulan çerçeveler sayesinde cihaz geniş ve sürükleyici bir görüntüleme sunuyor çünkü tabletin ön yüzeyi verimli kullanılarak %90 oranında yalnızca ekrana ayrılıyor.

Fiziksel ve Ekran Özellikleri Casper PAD H10 Detayları İncelik / Ağırlık 6.47 mm / 580 gram Ekran Gövde Oranı %90 Ekran Teknolojisi 12.6" OLED, QHD 2.5K (2560x1600 px) Parlaklık Normal: 400 NIT, Maksimum: 600 NIT

Sıkça Sorulan Sorular

Casper PAD H10 modelinde ekran yenileme hızı kaç Hz?

Casper PAD H10 tablet modelinin 12.6 inçlik OLED ekranı 60 Hz yenileme hızına sahiptir.

Casper PAD H10 tabletimle HDMI üzerinden görüntü aktarımı yapabilir miyim?

Hayır, Casper PAD H10 cihazının HDMI kablosu ile doğrudan görüntü aktarımı desteği yoktur.

Casper PAD H10 tabletin kutu içeriğinde neler bulunuyor?

Casper PAD H10'un standart kutu içeriğinde 1 adet Casper Prestige Kalem, 1 adet koruyucu kılıf, 20W adaptör, Type-C şarj kablosu ve 1 adet yedek kalem ucu bulunur. Klavyeli kılıf satın alınan modele göre değişkenlik gösteren veya ayrıca alınabilen bir aksesuardır.

Casper PAD H10'un bataryası kaç mAh kapasitelidir?

Casper PAD H10 tableti 10.000 mAh batarya kapasitesine sahiptir ve şarj işlemi için kutudan çıkan 20W gücündeki Type-C adaptörü kullanmaktadır.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer cihazınızı iş veya sunum için doğrudan bir monitöre ya da projeksiyona HDMI kablosuyla fiziksel olarak bağlaması gereken bir kullanıcıysanız, Casper PAD H10 sizin için en uygun seçenek olmayabilir. Cihazın donanımsal olarak HDMI ile görüntü aktarımı desteği bulunmuyor. Ayrıca ekran yenileme hızı 60 Hz olduğu için, çok daha yüksek (120 Hz ve üzeri) tazeleme hızlarına sahip paneller arayan profesyonel mobil oyuncuların hız beklentilerini karşılamayabilir.