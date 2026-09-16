MediaTek, Dimensity 9600 Pro’ya ek olarak bir diğer amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9600m’i de tanıttı

MediaTek, gerçekleştirdiği bir lansman ile Dimensity 9600 Pro amiral gemisi işlemcisini tanıtmıştı. Ancak duyurulan tek çip bu değildi. Öyle ki ayrıca Dimensity 9600m ismi verilen bir başka işlemci daha tanıtıldı.

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Dimensity 9600m işlemcisi de MediaTek’in amiral gemisi çip ailesine katılıyor. İşlemcinin vivo’nun çok beklenen vivo X500 modelinde kullanıldığını göreceğiz. Pro ve Pro Max modellerde ise 9600 Pro’ya sahip olacak.

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Dimensity 9600m neler sunuyor?

Dimensity 9600M, büyük oranda geçen yılki Dimensity 9500 modelinin küçük güncellemeler almış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. TSMC’nin 3 nm N3P üretim sürecini kullanmaya devam eden işlemci, sunduğu genel performans bakımından da selefiyle aynı seviyede yer alıyor.

İşlemcinin çekirdek dizilimi incelediğimizde; 4.21GHz hızında çalışan 2MB L2 önbellekli bir adet C1-Ultra, 3.5GHz hızında çalışan ve her biri 1MB L2 önbelleğe sahip üç adet C1-Premium ve 2.7GHz hızında çalışan 512KB önbellekli dört adet C1-Pro çekirdeği görüyoruz. Toplamda 16MB L3 önbellek ve 10MB sistem önbelleği içeren bu konfigürasyon, Dimensity 9500 ile birebir aynı yapıda.

Grafik tarafında her iki çip de Arm Mali-G1 Ultra MC12 GPU’yu kullanırken, yapay zekâ görevlerinde bellek içi hesaplama teknolojisine sahip APU 990 birimi var. Bellek ve depolama desteğinde de bir değişiklik bulunmuyor; cihaz LPDDR5X (10667MHz) ve 4 hatlı UFS 4.1 standartlarını destekliyor.

Kamera donanımı özelliklerinde de benzer bir durum söz konusu. İşlemci, Dimensity 9500 modelindeki Imagiq tabanlı görüntü işleme hattını koruyarak maksimum 320MP sensör desteği, 8K 60fps video kaydı ile EIS destekli 4K 120fps ve 4K 60fps sinematik video çekim yeteneklerini aynen devralıyor.

Bazı kritik iyileştirmeler olduğunu da atlamamak gerek. MediaTek, işlemci, GPU ve bellek kaynaklarını daha verimli yönetebilmek adına "Dimensity Scheduling Engine" sistemini v3.0 sürümünü çipe eklemiş. Ayrıca oyun performansında nöral ağ tabanlı render teknolojisi sayesinde 185fps değerine kadar kare hızlarına ulaşabiliyor. Asıl belirgin farklar yazılım ve yapay zekâ yeteneklerinde. NPU birimi artık Gemini Nano 4 ve Qwen 3.5 Omni 4B modellerine yerleşik destek sunuyor. Ayrıca çekim sırasındaki sahneye göre kullanıcılara fotoğrafçılık tavsiyeleri veren yeni bir kamera ajanı da çipe eklenmiş.