Casper PAD M10 vs Casper PAD H10: Tabletleri Sizin İçin Karşılaştırdık!

Yeni bir tablet arayışındaysanız, ailenizin ve profesyonel işlerinizin ihtiyaçlarına en uygun modeli bulmanız için Casper PAD M10 ve Casper PAD H10'u mercek altına aldık.

Son Güncelleme: 25 Eylül 2026

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14 bin ile 18 bin TL arasında bütçesi olanlar için Casper PAD M10 ve Casper PAD H10 tablet modelleri, hem öğrencilerin okul süreçleri hem de profesyonel çizim veya yüksek kaliteli medya tüketimi için farklı donanımlar sunarak beklentilere net yanıtlar veriyor. İki cihaz da kendi fiyat segmentinde sağlam tasarımları, geniş ekranları ve yüksek batarya kapasiteleriyle öne çıkarken, aralarındaki malzeme ve donanım farkları kullanım amacınıza göre en doğru kararı vermenizi kolaylaştırıyor.

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Okul ve Ödevler İçin Kullanabilecek, Çok Pahalı Olmayan Bir Tablet Arıyorum. Hangi Modeli Önerirsin?

Casper PAD M10 modeli, çocuğunuzun eğitim ihtiyaçları ve sizin dizi keyfiniz için oldukça mantıklı bir seçenektir çünkü 13.999 TL'den başlayan fiyatıyla bütçe dostu kalırken, MediaTek Helio G100 işlemcisiyle eğitim ve ofis uygulamalarında dengeli bir performans sunar. Bu modelin 12.2 inç QHD 2.4K IPS ekranı, içeriklerin hem ödev yaparken hem de film izlerken 500 NIT parlaklık sayesinde oldukça net ve okunabilir görünmesini sağlıyor.

Ayrıca Casper PAD M10 tabletin 8.000 mAh bataryası, uzun ödev saatleri boyunca priz aramadan çalışmanıza yardımcı oluyor. Cihazın 90 Hz ekran yenileme hızı ise menüler arasında gezinirken veya içerik tüketirken göze hoş gelen akıcı bir deneyim yaşatıyor.

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Çizim Yapabileceğim Kaliteli Bir Tablet Arıyorum. Hangi Modelleri Önerirsin?

Dijital çizimle ve tasarımla uğraşanlar için Casper PAD H10 modeli, özellikleri sayesinde bir adım öne çıkıyor. Cihazın 12.6 inç boyutundaki OLED paneli, %100 DCI-P3 renk doğruluğu ve 1.000.000:1 kontrast oranı ile renkleri oldukça canlı ve keskin vererek tasarımlarınızı profesyonel standartlarda ekrana yansıtıyor. Ek olarak, MPP2.0 protokolüne sahip Casper Prestige Kalem'in 4096 seviye baskı hassasiyeti ve 25 milisaniyenin altındaki gecikme süresi, fırça darbelerinizi gecikme olmadan dijital kağıda dökmenizi sağlıyor.

Casper PAD H10 tablet, MediaTek Dimensity D7050 işlemcisinin gücünü 8 GB RAM ile birleştirerek çizim programları gibi grafik ağırlıklı uygulamalarda akıcı bir çalışma ortamı sunuyor. Sadece 6.47 mm inceliği ve alüminyum tasarımıyla da şık bir taşıma konforu sağlıyor.

Kamerası İyi Olan ve Şarjı Uzun Giden Bir Tablet Seçimi: PAD M10 mu, PAD H10 mu?

Uzun pil ömrü ve yüksek arka kamera çözünürlüğü arayan kullanıcılar için Casper PAD H10 modeli, 10.000 mAh kapasiteli güçlü bataryası ve 13 MP arka kamerasıyla daha donanımlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Casper PAD H10 ile okul veya iş gezilerinde oldukça net fotoğraflar çekebilir, geniş batarya kapasitesi sayesinde cihazınızı uzun süre kesintisiz olarak kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte, öncelikle online dersler ve görüntülü toplantılar için bir cihaz arıyorsanız, Casper PAD M10 modelinin 8 MP değerindeki ön kamerasının, PAD H10 modelindeki 5 MP ön kameraya kıyasla toplantılarda biraz daha avantajlı olabileceğini belirtebiliriz.

Piyasada Fiyat Performans Açısından Casper M10 ve Casper H10 Teknik Karşılaştırması

Hangi Casper tablet modelinin sizin için doğru olduğuna karar vermeden önce, teknik farklılıkları net bir şekilde görmek bütçenizi en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Özellik Casper PAD M10 Casper PAD H10 Başlangıç Fiyatı 13.999 TL 17.999 TL Ekran Boyutu ve Panel 12.2" IPS 12.6" OLED Çözünürlük QHD 2.4K (2400 x 1600) QHD 2.5K (2560 x 1600) Ekran Parlaklığı / Yenileme 500 NIT / 90 Hz 400 NIT (Max 600 NIT) / 60 Hz İşlemci Modeli MediaTek Helio G100 (2.2 GHz) MediaTek Dimensity D7050 (2.6 GHz) RAM ve Depolama 8 GB RAM / 128 GB Depolama 8 GB RAM / 256 GB Depolama Batarya Kapasitesi 8.000 mAh 10.000 mAh Kamera (Ön / Arka) 8 MP/ 8 MP 5 MP / 13 MP Ağırlık ve İncelik 598 g / 7.5 mm 580 g / 6.47 mm Gövde Malzemesi Alüminyum Alaşım Alüminyum Alaşım

Sıkça Sorulan Sorular

Casper PAD serisi tabletlerime hafıza kartı takarak alanımı büyütebilir miyim?

Evet, hem Casper PAD M10 hem de Casper PAD H10 modelleri Micro SD hafıza kartı kullanımını destekliyor. Her iki cihazda da 512 GB'a kadar artırılabilir depolama alanı mevcuttur.

Cihazların kutu içeriğinde kalem veya kılıf bulunuyor mu?

Her iki Casper tablet modelinin de kutu içeriğinde 1 adet Casper Prestige Kalem, kılıf, Type-C kablosu ve yedek kalem ucu yer almaktadır. Casper PAD H10 modelinin kutusundan bunlara ek olarak 1 adet adaptör de çıkmaktadır.

Tabletimi televizyona veya projeksiyona HDMI kablosuyla bağlayabilir miyim?

Hayır, Casper PAD M10 ve PAD H10 tablet modellerinde HDMI ile görüntü aktarımı desteği bulunmamaktadır.

Tabletlerde sıfırlama (format) işlemini nasıl yapabilirim?

Casper Android tabletlerinizi sıfırlamak için cihazınızdan "Ayarlar -->Yedekle ve sıfırla -->Fab. Verilerine sıfırla" adımlarını takip edebilirsiniz.

Cihazların garanti süresi ne kadar?

Casper tablet modellerinin garanti süresi, cihazı satın aldığınız fatura tarihi itibarıyla tam 2 yıldır.

Kimler İçin Uygun Değil?

Her iki Casper tablet modeli de ofis verimliliği, eğitim süreçleri, dijital çizim ve medya izleme deneyimleri için özenle tasarlanmış Android işletim sistemli mobil cihazlardır. Ancak cihazlarda HDMI görüntü aktarımı desteği bulunmadığı için, sunumlarında veya iş süreçlerinde sürekli olarak monitörlere veya televizyonlara kablolu görüntü bağlaması gereken profesyoneller için kısıtlayıcı olabilir. Aynı zamanda cihazların mobil yapısı gereği, sadece bilgisayarlarda çalışan ağır masaüstü oyunlarını veya profesyonel mühendislik programlarını doğrudan bu cihazlarda çalıştırmak isteyen kullanıcılar için uygun değildir.