İnsanlar Telefonlarını Bilinçli Olarak Kullanılmaz Hale Getiriyor: Peki Neden?

Ekran süresini azaltmak isteyenler, telefonun kendi sınırlarını aşmanın da bir yolunu buldu. 59 dolarlık Brick, dikkat dağıtan uygulamalara erişimi fiziksel bir engelle kesiyor.

Telefonlarımızı daha akıllı hâle getirdik ama şimdi, onları daha az kullanmanın yollarını arıyoruz. Bildirimler, sosyal medya ve bitmek bilmeyen kaydırma döngüsü telefonu elimizden bırakmayı zorlaştırırken bazı kullanıcılar çözümü kendi iradelerinde değil, araya koyacakları fiziksel bir engelde arıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Brick, telefondaki dikkat dağıtan uygulamalara erişimi fiziksel olarak kısıtlayan küçük bir cihaz. Ekran süresini azaltmak için telefonun kendi ayarlarını kullanmak kolay; fakat koyduğunuz sınırı birkaç dokunuşla kaldırabiliyorsunuz. Brick ise işi biraz daha zahmetli hâle getiriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Akıllı telefonu tuğlaya çeviren cihaz

Bunlar da İlginizi Çekebilir

2023 yılında geliştirilen Brick, 59 dolarlık küçük bir küp. NFC teknolojisiyle çalışan cihaz, kullanıcıların dikkat dağıtan uygulamalara erişimini kontrol etmelerini sağlıyor.

Hangi uygulamaların engelleneceğini Brick üzerinden seçiyorsunuz. Telefonu küpe dokundurduğunuzda seçtiğiniz uygulamalar kapanıyor; yeniden kullanmak istediğinizde ise telefonu Brick'e tekrar dokundurmanız gerekiyor.

Yani uygulamayı açıp birkaç dokunuşla koyduğunuz sınırı kaldırmak yerine, önce fiziksel olarak küpe ulaşmanız gerekiyor. Telefonun ekranındaki bir ayar, masanın üzerindeki küçük bir nesneye dönüşüyor.

Birkaç saniyelik mesafe neden önemli?

Telefonu elimize alıp düşünmeden sosyal medyada gezinmek birkaç saniye sürüyor. Brick, bu alışkanlığın önüne küçük ama fiziksel bir engel koyuyor: Küp yanınızda değilse, engellediğiniz uygulamalara geri dönemiyorsunuz.

Brick'in kendi kullanıcı anketine göre katılımcıların %99'u cihazı kullandıktan sonra ekran sürelerinin azaldığını söylüyor. Bu oranın bağımsız bir araştırmaya değil, şirketin kendi kullanıcı verilerine dayandığını da belirtmiş olalım.

Telefon kullanımını azaltmak isteyenler için denenebilir elbette. Yine de telefonu daha az kullanmak için ayrı bir cihaza ihtiyaç duymamız, teknolojiyle kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmek için ilginç bir nokta.