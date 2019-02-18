Altın Kaplamalı iPhone'lar Başkanlar Günü'nü Kutluyor

Bir dizi altın kaplamalı iPhone, Amerikalılar için Başkanlar Günü'nün kutlanması için enteresan bir alternatif olacağa benziyor.

Gün geçmiyor ki iPhone'lar üzerinde çeşitli kaplamalar ve tasarımlar yapılmasın.

Caviar adlı marka, Amerikalıların, eski Amerikan başkanlarından dördünü yansıtan bir dizi altın kaplama iPhone'la birlikte Amerikalılara üzerinde eski başkanların fotoğraflarının olduğu telefonları alma imkanı sunuyor. Rushmore dağından ilham alan Caviar tasarımcıları, eski başkanlar George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt ve John F. Kennedy'yi iPhone'lar üzerinde sergiliyor.

Daha önce de Vladimir Putin ve Donald Trump için de yapılan altın kaplamalı telefonlar, dünya çapında ilgi çekiyor. Büyük Başkanlar koleksiyonu için Caviar, 11000 kişinin katıldığı ve 10 başkanı seçenek olarak eklediği bir anket düzenledi ve anketin sonuçlarına dayanarak dört lider seçti. Kennedy, yüzde 22 oyla ilk sırada yer aldı, ardından Lincoln, Washington ve Roosevelt geldi. Eski başkanlardan Barack Obama, oyların yüzde 2,2'sini alarak dokuzuncu oldu. Donald Trump ise yüzde 5 ile anketi 10. sırada bitirdi.

iPhone XS ve iPhone XS Max 24 ayar altınla kaplandı

Her bir iPhone XS veya XS Max, 24 ayar altınla kaplandı ve başkanların yüzleri, unutulmaz bir söz ile birlikte telefonun arkasına oyularak işlendi.

64 GB'lık modelleri 4.990 dolar ve 5.000 dolar olan telefonların 256 GB'lık modelleri 5.000 ve 5.300 dolarlık fiyat etiketine sahip. 512 GB versiyonu ise her iki telefon için de 5,670 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Caviar'ın ürettiği bu telefonlardan 99 adet bulunuyor.