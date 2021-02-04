Caviar'dan Android'le Çalışan Tuşlu Telefon: Origin

Rusya merkezli lüks tasarım şirketi Caviar, kendi akıllı telefonu Origin'i duyurdu. Android 11 işletim sistemine sahip olan telefon, tasarım açısından tuşlu telefonlar gibi görünüyor. Elbette şirket, bu telefonun kasasında en değerli madenleri kullanıyor.

Daha çok Samsung ve Apple tarafından üretilen akıllı telefonlara uyguladığı tasarım çalışmalarıyla bilinen Caviar, bu kez kendi telefonunu üretti. "Origin" olarak isimlendirilen bu telefon, akıllı olmakla olmamak arasında sıkışıp kalmış durumda. Android 11 işletim sistemiyle çalışan telefon, Android ekosisteminin en yeni özelliklerini sunabiliyor olsa da cihazın görünüşü, klasik tuşlu telefon tasarımına sahip.

Caviar, lüks tasarımlar oluşturmasıyla bilinen bir şirket. Bu bağlamda özellikle de amiral gemisi telefonlar için altın ya da pırlanta gibi değerli emtiaları kullanan şirket, Origin'de de benzer bir yöntem uyguluyor. Aslında şirket, telefonun kasasında kullanılacak ham madde için nihai bir karar vermedi. Ancak bunun altın gibi değerli madenlerden oluşacağını zaten biliyoruz.

Cavira Origin işte böyle görünecek

Tuşlu telefonların modası geçeli çok oldu. Ancak mesele, altın ve diğer değerli madenlerle üretilmiş bir telefon olduğunda işler değişebilir gibi görünüyor. Ayrıca bu telefonun Android 11 ile çalışıp, dünyanın en popüler mobil uygulamalarını da çalıştırabilecek olması, kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak.

Caviar Origin, şu an için geliştirme aşamasında olan bir telefon. Şirket, telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan telefonun çıkış fiyatı ise 1.000 dolar seviyelerinde olacak. Tüketicilere özelleştirme imkanı da sunan Caviar, telefon için herhangi bir üst limit sunmuyor. Yani 1.000 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak telefon, 10 bin dolara da mal olabilecek.