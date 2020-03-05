Rus tasarım şirketi Caviar, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Popüler bir kart oyunu olan BlackJack'ten esinlenerek bir tasarım oluşturan şirket, Galaxy S20 Ultra için hazırladığı 5 farklı tasarımdan 21'er adet üreteceğini açıkladı.

Rusya merkezli şirketlerden bir tanesi olan "Caviar", haberlerimize sık sık konu oluyor. Şirket, dönemin en popüler amiral gemisi telefonlarına yaptığı özel tasarımlarla tüketicileri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Uzunca bir süredir Apple'ın iPhone 11 serisi üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, şimdi de Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra'yı elden geçirdi.

Caviar'ın Galaxy S20 Ultra üzerinde yaptığı çalışmalar, 5 farklı benzersiz tasarımın ortaya çıkmasını sağladı. Çalışmaların tümü iskambil kağıtları üzerinde şekillenmiş durumda ve hepsi de birbirinden şık ve pahalı görünüyor. Şirket, yeni tasarımları beğenen müşterilerin kendileri ile iletişime geçmesi gerektiğini, tasarımların sipariş üzerine yapılacağını açıkladı.

Joker temalı Samsung Galaxy S20 Ultra

Rusya merkezli şirket, özel tasarım telefonlarına "Galaxy S21 Fortune" ismini veriyor. Popüler bir kart oyunu olan "BlackJack"ten esinlenen şirket, tasarımlarını oyunun en değerli kartları olan "As"lar ve "Joker" üzerinden şekillendirmiş durumda. BlackJack'in en değerli kağıdının Joker olduğunu göz önünde bulundurursak, Galaxy S21 Fortune serisinin en değerli üyesinin de hemen yukarıda gördüğünüz "Gold Joker" olduğunu söyleyebiliriz.

Caviar, en değerli modelinde kompozit kirinit kullanıyor. Bu yapıyı 24 ayar altınla da destekleyen şirket, kullandığı yakut ve safir taşlarla da telefonunu daha da değerli bir hale getiriyor. Sadece 21 adet üretilecek bu özel sürüm Galaxy S20 Ultra'ya sahip olmak istemeniz durumunda, 39 bin 900 dolar (yaklaşık 250 bin TL) ödeme yapmanız gerekiyor.

Caviar'ın As temalı Galaxy S20 Ultra tasarımları ise kompozit oniks malzeme kullanılarak oluşturulmuş durumda. Telefonun arka kısmının tam ortasında bulunan maça ve karo logolarını saf altınla kaplayan Caviar; kırmızı renkli sürümleri kadınlar, siyah renkli sürümleri de erkekler için geliştirdiğini ifade ediyor.

Caviar, As temalı telefonlarından da sadece 21 adet üreteceğini açıkladı. Eğer bu ürüne sahip olmayı düşünürseniz, bu durumda Caviar'a 5.290 dolar (yaklaşık 33 bin TL) ödeme yapmak durumunda kalıyorsunuz.