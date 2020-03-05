MediaTek, dünyanın Wi-Fi 6 desteğine sahip ilk 8K OLED TV'sinin Samsung tarafından geliştirildiğini duyurdu. Wi-Fi 6 teknolojisi televizyonlarda yüksek bağlantı hızı ve daha akıcı eğlence deneyimleri sunacak.

Samsung, yeni 8K QLED TV'lerini çerçevesiz sonsuz ekranı, 5.1 kanal surround ses sistemiyle CES 2020'de duyurmuştu. MediaTek şimdi, Samsung 8K QLED Y20 modelinin (Q900, Q950) Wi-Fi 6 yonga setiyle donatılan dünyanın ilk 8K QLED TV'si olduğunu duyurdu.

Şirkete göre Samsung 8K QLED Y20 dünya çapında Wi-Fi 6 bağlantısını destekleyen tek 8K TV olarak karşımıza çıkıyor. Televizyon, tüketicilere daha akıcı yayın ve oyun deneyiminin yanı sıra, sınırsız internet erişimi ile daha sorunsuz eğlence özellikleri sunacak.

MediaTek Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Akıllı Cihazlar İş Grubu Genel Yöneticisi Jerry Yu, "Samsung, MediaTek'in uzun süredir devam eden stratejik ortağı ve sürekli devam eden yenilikçi çalışmaları, MediaTek'in Wi-Fi 6 ailesi gibi sektörün lideri olan IC çözümlerini piyasaya sürmeye devam etmesini sağladı" şeklinde konuştu.

Wi-Fi 6 teknolojisi, televizyonlarda güç tasarrufu sağlamasının yanı sıra, çağımızın değişimlerini yakalayarak, daha akıcı 8K yayın yetenekleri ve daha yüksek kablosuz veri iletim desteği vadediyor. MediaTek, router, tüketici elektroniği, oyun, mobil ve IoT gibi önemli pazarlar için yeni Wi-Fi 6 ürünlerini sunmaya devam edeceğini belirtti.