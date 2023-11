The Witcher 3'ün yeni animasyon filmi, live-action dizisinin ilk sezonun ortalarında geçiyor.

Kitaplarla başlayan serüvenini oyun dünyasına taşıyıp orada da efsaneleşen The Witcher serisi, Netflix uyarlamasıyla da beğenileri üzerine topladı. Hem kitap hem oyun hem de sinema dünyalarında adından söz ettiren seri, özellikle de Netflix uyarlamasıyla ismini geniş kitlelere duyurmuştu.

Şimdiyse serinin hayranlarını mutlu edecek bir gelişme ortaya çıktı. Netflix, resmî kanalları aracılığıyla The Witcher’ın live-action filmi The Witcher: Sirens of The Deep’i duyurdu. Seslendirme kadrosunda özellikle de The Witcher oyunlarının hayranlarını sevindirecek isimler yer alıyor.

The Witcher: Sirens of The Deep fragmanı:

Geralt’ı oyunlardaki seslendirmeni canlandırıyor.

Polonyalı Yazar Andrzej Sapkowski’nin A Little Sacrifice (küçük bir fedâkarlık) isimli kısa hikâyesine dayalı olan bu filmde Geralt, The Witcher 3’teki seslendirmeni Doug Cockle tarafından canlandırılıyor. Bu da sesine çabuk ısınacağımız bir karakter olacak demek.

The Witcher: Sirens of The Deep’in konusu:

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, bir sahil köyündeki saldırıları araştırmak üzere işe alınır ve kendisini insanlar ile deniz halkı (merpeople) arasında yüzyıllardır süregelen bir çatışmanın içinde bulur. İki krallık arasındaki düşmanlıklar topyekûn bir savaşa dönüşmeden önce gizemi çözmek için eski ve yeni dostlarına güvenmek zorundadır.

Çıkış tarihi olarak net bir tarih verilmemiş olsa da fragmanda, 2024’ün sonuna doğru çıkacağı belirtiliyor. Sizin filmden beklentiniz neler?