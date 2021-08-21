Çekilişten Xiaomi Mi MIX 4 Kazanan Talihliye Ulaşılamıyor

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde son amiral gemisi Mi MIX 4’ü bir kişiye hediye edeceği bir çekiliş kampanyası başlatmıştı. Kazanan belli oldu ve aradan hatırı sayılır bir süre geçmesine rağmen bu kişi, hediyesini teslim almak için yetkililerle iletişime geçmedi. Xiaomi ise sosyal medyadan paylaştığı gönderiyle telefonun teslim alınmaması takdirinde süresinin geçeceğini duyurdu.

Yakın zamanda, özellikle Türkiye gibi dolar kurunun yüksek olduğu ülkelerde insanı hayrete düşürecek bir olay meydana geldi. Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin en son amiral gemilerinden birini hediye ettiği çekilişe katılıp günler önce kazanan bir katılımcı, şirketten gelen çağrılara hâlâ cevap vermedi.

Xiaomi, 10 Ağustos’ta tanıtıp piyasaya sunduğu amiral gemisi Mi MIX 4’ü bir talihliye hediye etmek için geçtiğimiz günlerde çekiliş başlatmıştı. Çin hariç hiçbir ülkede satışı olmayan ve neredeyse bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip telefonun kazananı yakın zamanda belli oldu. Ancak şirket, bu şanslı kişiye henüz ulaşamadı.

Çekilişin kazananı, Mi MIX 4’ünü hâlâ almadı

Xiaomi Mi MIX 4, bu senenin en beklenen akıllı telefonlarından biri oldu. Xiaomi’nin bu 770 dolarlık telefonu hediye edeceği çekilişin kazananının Huang Jiahang adında bir Weibo kullanıcısı olduğu açıklandı. Bu olay, Amerikalı birinin çekilişten iPhone 13 Pro kazanması kadar büyük bir olay diyebiliriz. Zira telefonun tahmin edilen özellikleri aylardır tüketicileri heyecanlandırıyordu ve bu özellikler ortaya çıktığında da takip eden herkesi memnun etti. Ancak Huang adlı arkadaş henüz hediyeyi teslim almaya tenezzül etmedi.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden açıklama yapan Xiaomi, kazanan kişiyi hâlâ aradığını duyurdu ve şahsın kendileriyle iletişime geçmesini istedi. Açıklamaya göre eğer ödül yakın zamanda teslim alınmazsa, süresi dolacak. Dolayısıyla bedavaya alınabilecek 108 MP ana kameralı, 20 MP ön kameralı, Snapdragon 888 Plus yonga setine sahip şahane bir cihaz boşa gidecek.

Çin’den takipçilerimiz varsa duyurumuz olsun; Huang Jiahang adlı şahsı tanıyorsanız ne olur kendisine haber edin. Alan var, alamayan var…