Xiaomi, ekran altına gömülü ön kamerası olan Mi Mix 4'ü geçtiğimiz saatlerde Çin pazarında satışa sundu. Telefonun tüm stokları, 1 saniye içerisinde tükendi. Lu Weibing, kısıtlı stok nedeniyle Xiaomi hayranlarından özür dilemek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi Mix 4'ü resmen duyurduğundan bahsetmiştik. Bu telefon, üst düzey özelliklere sahip olmasına ek olarak, ekran altına gömülü ön kamerasıyla da çok konuşulmuştu. Şimdiyse Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Xiaomi yetkilileri, Mi Mix 4'ün lansmanında bu telefon için resmi çıkış tarihinin 16 Ağustos olacağını açıklamışlardı. Beklenen gün geldi ve şirket, yeni amiral gemisi telefonunu resmen satışa çıkardı. Ancak satışlar sırasında Xiaomi'yi bile şaşırtan bir gelişme yaşandı. Xiaomi Mi Mix 4'ün tüm stokları, yalnızca 1 saniye içerisinde tükendi.

Mi Mix 4'ün 1 saniyede tükenmesinin ardından Xiaomi'den özür geldi:

Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden Lu Weibing, konuyla ilgili olarak tüketicilerden özür diledi. Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir açıklama yapan Weibing, Mi Mix 4 arzının zaten kısıtlı olduğunu ve ellerinde gerçekten de hiç ürün kalmadığını açıkladı. Xiaomi yöneticisi, telefonun ikinci parti satışlarının ne zaman olacağına dair bir açıklama yapmadı.

Xiaomi Mi Mix 4, şirketin bile beklemediği düzeyde ilgi gördü. Elbette bu durum, Xiaomi için devasa paralar kazanıldığı anlamına geliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Xiaomi Mi Mix 4'ün satışlarından 46,3 milyon dolar para kazanıldığı ifade edildi. Şirket, benzer bir şekilde Mi Pad 5 isimli tabletinden de hiç fena olmayan bir para kazandı. Şirket, Mi Pad 5 satışlarının 30,88 milyon dolar olduğunu açıkladı.