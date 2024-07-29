Çekimlerde hep gördüğümüz o meşhur yeşil perdeyi hatırladınız değil mi? Kamera karşısındaki görüntüsüyle hafızalarımıza kazınan bu perdenin kerameti de ne?

Game of Thrones, Matrix, Titanic gibi muazzam yapımların çekiminde kullanılan ve o etkileyici sahnelerin başrolü olan yeşil perde, neden başka bir renk değil?

1940’tan günümüze kadar değişmeden gelebilen yeşil perdenin kullanımında aslında pek çok sebep var!

Yeşil bir fon perdenin önünde gerçekleştirilen çekimler, ortaya harika görüntüler çıkarıyor.

Chroma key olarak bilinen yeşil perde tekniği, yeşil perdenin önünde bir çekimin gerçekleştirilip daha sonrasında perdenin yerine istenilen görüntünün eklenmesi olarak biliniyor. Bu arada hayal gücünde sınır yok, çünkü dilediğiniz herhangi bir fonu ekleyebiliyorsunuz.

Bilim kurgu ve aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi olan bu teknik, gerçekten de arka planda inanması çok güç olan o mekânların olduğunu bize düşündürüyor. Fakat gerçek hiç de öyle değil…

Bu teknik sayesinde maliyeti yüksek ve tehlikeli sahnelerin çekilmesi sağlanıyor.

Üstelik bu tekniği uygulaması komplike de değil. Sektörde yeni olan amatör kişiler bile bu tekniği birkaç kez deneyerek gerçekleştirebiliyor. Fakat herkesin merak ettiği o soru aslında bunlardan hiçbirisi.

Esas merak edilen rengin neden yeşil olduğu. Sahiden, neden yeşil kullanılıyor?

Aslında yeşil, en düşük ton olarak bilinir ve ışığı çok iyi emer.

Yeşil renk, insan vücudunda bulunmayan ve nötr bir renk olduğu için kolaylıkla montaj uygulanabilir. Ancak çekimlerde yeşil rengin kullanılması gerekiyorsa, bir hava durumu programı sunulacak ya da giyilen kıyafet yeşilse işte o zaman devreye ikinci bir renk giriyor: Mavi.

Tıpkı mavi de yeşil gibi insan vücudunda bulunmayan bir renk olduğu için ikinci bir seçenek olarak tercih ediliyor. Üstelik bu teknik yeni de değil, 1940’ta “Bağdat’ın Hırsızları” adlı Hollywood yapımında kullanıldı; günümüzde de etkili bir şekilde kullanılmaya devam edecek gibi görünüyor.

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