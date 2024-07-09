2 boyutlu çizgi filmlerde, 3 boyutlu sahnelerin nasıl oluşturulabildiğini hiç düşünmüş müydünüz? Walt Disney tarafından geliştirilen “multiple camera” tekniğiyle mümkün.

3 boyutlu filmler izlemeye yeterince alıştık. Hatta demode bile gelebiliyor. Peki izlediğimiz onlarca 3 boyutlu filmde sizi düşündüren bir şeyler oldu mu? Mesela 2 boyutlu çizgi filmlerde 3 boyutun nasıl yapıldığı.

Dilerseniz çizgi filmlerdeki bu 3 boyutlu sahnelerin nasıl yapılabildiğini, Walt Disney tarafından geliştirilen teknikle açıklayalım.

“Multiplane camera (çok katmanlı kamera)” adlı bir şeyle çekiliyor.

Walt Disney tarafından geliştirilen çok katmanlı kamera teknolojisi, derinlik hissi yaratmak için kullanılıyor. İlk defa 1937 yapımı “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” filminde kullanılan bu teknoloji, sinema dünyasına kelimenin tam anlamıyla yeni bir boyut kazandırdı.

Birbirinden bağımsız hareket edebilen ve farklı mesafelerde yerleştirilen birkaç cam ya da levhadan oluşuyor ve bu levhaların her birine farklı katman yerleştiriliyor. Katmanlar sabit bir kamerayla çekiliyor. Her bir katman farklı hızda hareket ettiğinden ortaya 3 boyut çıkıyor.

Kafanızda tam olarak canlanması için daha detaylı anlatalım.

Farklı levhalar üstünde sahnenin farklı ögeleri (arka plan, orta plan, ön plan, karakterler vb.) yerleştiriliyor. Bu ögelerin hepsi birbirinden bağımsız şekilde hareket ediyor. Kamera sabitken ya da belirli bir yönde hareket ederken levhalar da belirli bir hızda ve yönde hareket ediyor.

Böylece ortaya paralaks etkisi denilen şey çıkıyor. Farklı hızlarda hareket eden katmanların etkisi, izleyiciye sahnedeki farklı nesnelerin birbirine göre farklı hızlarda hareket ettiği izlenimini veriyor. Sonuç olarak da 3 boyutlu film elde ediyoruz.

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