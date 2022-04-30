Kişinin kendisine ve şahsiyetine dair her şeyi yavaşça unuttuğu korkunç ve amansız bir hastalık olan Alzheimer, günümüzde milyonlarca yaşlıyı etkiliyor. Yeni bir araştırmaya göreyse Alzheimer vakaları, cep telefonu kullanımı sebebiyle önümüzdeki yıllarda daha da artabilir gibi görünüyor.

Yaşın ilerlemesiyle başlayan ve bilişsel gerilemeye neden olan demans türlerinden en bilineni olan Alzheimer hastalığı, herhangi bir tedavisi olmaması ve kişinin çoğu yeteneğini kısıtlaması sebebiyle en korkunç hastalıklardan birisi olarak kabul ediliyor. Alzheimer’a neden olan şeyin ne olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, pek çok bilim insanı, Alzheimer'ın beyindeki aşırı kalsiyum birikiminden kaynaklandığını düşünüyor.

Yeni bir araştırma ise cep telefonlarının, Alzheimer’a yol açabileceğini öne sürüyor. Söz konusu araştırmada cep telefonlarının, beyinde kalsiyum birikmesine neden olabileceği iddia ediliyor.

Saatlerce cep telefonlarına bakanlarda 'dijital bunama' meydana gelebilir

Çalışmaya göre cep telefonlarından yayılan elektromanyetik alanların (EMF'ler), beyinde kalsiyum birikimine neden olabileceği veya var olan birikimi daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor. Çalışma kapsamında oluşturulan hayvan modelleri de bu teoriyi destekliyor gibi görünüyor.

Konuya dair açıklama yapan Washington Eyalet Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Martin Pall "EMF'ler, bir nanosaniye zaman ölçeğinde tepe elektrik ve zamanla değişen manyetik kuvvetler aracılığıyla hareket eder. Bunlardan herhangi biri, çok erken başlangıçlı Alzheimer Hastalığı olan nihai kabusa neden olabilir," şeklinde kaydediyor.

Araştırmaya ilişkin yapılan basın açıklamasında ise Pall’ın bu sözleri, çok daha sert bir dille aktarılıyor. Buna göre basın açıklamasında, “Günde saatlerce cep telefonuna veya Wi-Fi radyasyonuna maruz kalan çok genç insanlar dijital bunama geliştirebilir” ifadelerine yer veriliyor.

2050 yılında Alzheimer vakalarının, günümüzden iki kat daha fazla olması bekleniyor

Alzheimer Derneği'ne göre, sadece Amerika'da 65 yaş ve üstü 6,5 milyondan fazla kişi, Alzheimer gerçeği ile yaşıyor. Bunların yüzde 73’ünü 75 yaş ve üzerindeki bireyler oluştururken, Alzheimer teşhislerinin sayısı her yıl, bir öncesinden çok daha kuvvetli bir şekilde artıyor.

Alzheimer'lı 65 yaş ve üstü insanların sayısının 2050 yılına kadar yine Amerika'da neredeyse 13 milyona ulaşması bekleniyor ki bu sayısının bugünkünün neredeyse iki katı olması, durumun ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını açık bir şekilde gösteriyor.

Üstelik bu, EMF'lerin sağlık sorunlarıyla ilk ilişkilendirilişi de değil. Ulusal Kanser Enstitüsü, EMF'ler ve kanser arasında herhangi bir bağlantının olası olmadığını ve normal EMF miktarlarının insanları etkilemediğini söylese de Healthline; sinirlilik, baş ağrıları, uykusuzluk ve diğer ilgili semptomlar dahil olmak üzere, EMF’lerin pek çok yaygın sağlık sıkıntısıyla ilişkili olduğunu belirtiyor.

Bütün bunlarla birlikte Alzheimer ve cep telefonları arasındaki herhangi bir bağlantının kesinliği hakkında bir yorum yapmak şu an için pek mümkün değil gibi görünüyor. Ancak yine de araştırmanın, özellikle de mobil cihazların kullanımının ne kadar yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu ilişkiyi araştıran daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna dair merak uyandırmak için son derece yeterli olduğu ifade ediliyor.