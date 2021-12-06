Viagra'nın Alzheimer Riskini Azalttığı Ortaya Çıktı

Bir tür demans olan Alzheimer hastalığı üzerine araştırma yürüten bilim insanları, Viagra kullanan erkeklerde Alzheimer’a daha az rastlandığını keşfetti. Ancak ilacın hastalık üzerindeki etkisinin kanıtlanması için daha fazla araştırmanın yapılması gerekiyor.

Sildenafil ismiyle de bilinen Viagra, aslında ilk olarak kan damarlarını gevşetip genişleterek kan akışını daha iyi hale getiren bir kalp ilacı olarak tasarlanmıştı. Ancak ilacın bu etkisini kalp dışında penis arterlerinin de dahil olduğu vücudun başka bölgelerinde de gösterdiğinin fark edilmesiyle Viagra, erektil bozukluklar için de kullanılmaya başlandı. Bazı uzmanlara göreyse ilacın başka alanlarda da başarılı sonuç elde etmesi son derece muhtemel.

Viagra’nın beyin üzerindeki etkileri üzerine araştırma yapan ABD’den bilim insanları, büyük oranda cinsel performansı güçlendirmek için kullanılan ilacın Alzheimer hastalığına karşı da kullanılabileceği kanaatinde. Araştırmaya göre yüksek dozda alınması halinde Viagra, Alzheimer hastalarında biriken bazı proteinleri hedef alarak Alzheimer riskini azaltıyor.

Viagra'nın Alzheimer üzerindeki etkisinin doğrulanması için daha fazla teste ihtiyaç var

7 milyon vakanın mercek altına alındığı araştırmada, Viagra kullanan erkeklerde Alzheimer riskinin çok daha düşük olduğu keşfedildi. Uzmanlara göreyse bu çalışma; halihazırda var olan bir ilacın kullanılmasının, yeni bir tedavinin bulunmasından daha hızlı, daha basit ve daha ucuz olması açısından son derece önemli.

Araştırmayı yürüten Dr Feixiong Cheng, bulguların son derece umut verici olduğunu; ancak Viagra’nın Alzheimer üzerindeki başarısının kanıtlanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. "Bulgularımız yalnızca sildenafil kullanımı ile Alzheimer hastalığı insidansının azalması arasında bir ilişki kuruyor.” ifadelerini kullanan Cheng, şu an Alzheimer hastaları için klinik faydaların doğrulanması için rastgele klinik testlerin planlandığını da sözlerine ekledi.

Tazmanya Üniversitesi Tıp Bilimleri bölümünde öğretim görevlisi olan Dr Jack Auty ise araştırmaya biraz daha şüpheyle yaklaşılması gerektiği görüşünde. Auty, araştırmaya dair "Alzheimer hastalığı araştırmaları alanında, yıllar boyunca birçok ilaç bizi heyecanlandırdı, ancak klinik deneylerde umutlarımızı boşa çıktı. Bu araştırma grubunu ve sildenafil etrafındaki araştırmaları yakından takip edeceğim." şeklinde konuştu.