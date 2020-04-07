Çernobil'de Yangın Sonrası Radyasyon Seviyesi 16 Kat Arttı

34 sene önce gerçekleşen kaza sonrası büyük bir çevre felaketine neden olan Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafında orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgedeki radyasyon oranının 16 kat arttığı belirtildi.

Orman yangını yaklaşık olarak 100 hektarlık alana yayıldı. 120 kişiyi aşkın itfaiye erinin görevlendirildiği yangında, ulaşılması mümkün olmayan yerler için yangın söndürme uçaklarının devreye girdiği ifade edildi.

Çevre Denetleme Servisi Başkanı Yehor Firsov, yangın sonrası yapılan ölçümlerde bazı noktalarda radyasyon oranının normalden 16 kat daha fazla olduğunu, bu sebeple belirli yerlerde radyasyon tehlikesi devam ettiği için yangının sürdüğü bazı noktalara ekiplerin gönderilmediğini aktardı.

Firsov, yangın bölgesine 100 kilometre uzaklıktaki başkent Kiev'de radyasyon seviyesinin normal seviyede olduğunu ve yangın dolayısıyla herhangi bir tehlike görülmediğini de sözlerine ekledi. Bölgedeki belirli yerlerde çıkan küçük çaplı yangınların da kontrol altına alındığı kaydedildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 1986 yılında yaşanan patlama sonucu dünyanın en büyük nükleer faciasına neden olduğu için Kasım 2016'da dev çelik bir kemerle kapatılarak önlem alınmıştı.

Bölgede yaşanan felaket ardından yaklaşık 20 yılı aşkın süredir sanayi üretim faaliyetleri yapılmazken, yakınlarında bulunan Volodymyrivna Köyü'nde yaşayan yaklaşık 200 kişi hariç yerleşim de bulunmuyor. Aynı bölge, 2019 yılında 100 binden fazla turist tarafından ziyaret edilmişti.