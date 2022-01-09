Son zamanların en popüler konusu olan Metaverse, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES) da gündemindeydi. Biz de bu fuarda öne çıkan Metaverse cihazlarını ve uzmanların düşüncelerini sizler için derledik.

Metaverse’ün son zamanların en popüler konusu olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Birçok teknoloji devi, bu konuya yönelik milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Facebook da ismini ‘Meta’ olarak değiştirmiş ve metaverse projelerini artıracağını duyurmuştu.

Tahmin edilebileceği gibi bu durum, dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES’i (Tüketici Elektroniği Fuarı) de etkiledi. Geçtiğimiz günlerde iki yıl aranın ardından fiziksel olarak gerçekleştirilen CES 2022’de birçok şirket, farklı sektörlerde yeni ürünlerini tanıttı. Metaverse de bu fuarın öne çıkan konuları arasında yer alıyordu.

“Eğer yaşadıklarımızı hissedemeyeceksek metaverse nedir ki?”

Metaverse’e yönelik birçok ürün CES 2022’de gösterildi. İspanya merkezli şirket Owo da sanal gerçekliğe daha da ‘gerçekçi’ bir deneyim sağlayacak olan sensörlerle donatılmış ceketini fuarda tanıttı. Şirketin kurucusu Jose Fuartes, “Eğer yaşadıklarımızı hissedemeyeceksek metaverse nedir ki?” ifadelerini kullandı ve sanal bir evrende yaşadığımız tecrübeleri; sarılmak, oyunlarda silahla vurulmak veya rüzgar gibi, gerçekten hissedebileceğimiz bir ceket tasarladıklarını aktardı.

Fuertes, sensörlerle donatılmış olan ceketleri ile ilgili, “Amacımız, sanal olan dünyaları ‘ikinci bir vücut’ kullanarak daha gerçekçi hâle getirmek” ifadelerini kullandı. Bu yıl sonlarında piyasaya çıkacak olan 450 dolar değerindeki bu ceketin, belki de metaverse’ün nasıl olabileceğini en iyi gösteren distopik bir roman ve film olan ‘Ready Player One’ı aklımıza getirdiğini söyleyebiliriz.

Metaverse’ün istenilen seviyeye ulaşması ne kadar sürecek?

Sanal gerçeklik teknolojileri (VR) şu an genel olarak oyunlarda kullanılıyor. Ancak birçok teknoloji devi, bu durumun değişmesini ve evde oturan herhangi bir insanın sanal veya artırılmış gerçeklik yoluyla farklı şeyleri de yapmasına olanak sağlamayı istiyor. Tabii Meta ve HTC gibi şirketlerin bu teknolojilere yatırımı oldukça büyük olsa da VR setleri hâlen uzun süre giyilebilecek kadar rahat ve hafif değil.

Avrupa Web Zirvesi’nin başında yer alan Paddy Cosgrave de sanal ve artırılmış gerçeklik konusunda çok heyecanlı olduğunu; ancak Metaverse’ün istenilen seviyeye ulaşmasının on yıldan fazla sürebileceğini, şu an heyecanlanmak için çok erken olduğunu belirtiyor.

Yine de bir metaverse şirketi olan Touchcast konu hakkında ilginç bir tanıtım yaptı. Touchcast, şirketler arasında işbirliği yapılmasını sağlayacak olan, blok zinciri veri tabanında yer alacak ‘.com’ benzeri ‘.metaverse’ adresine sahip bir platform tanıttı. Şirketin kurucusu Edo Segal da metaverse hakkında, “Metaverse’ü hiçbir şey durduramaz. 1999 yılında çevrim içi alışveriş yapabileceğimize inanmazdık. Bir de şimdiye bakın. İnsanlık dijital dünyalara doğru ilerliyor.”

“Tek bir kostümle gerçekçi sanal deneyimler yaşanacak”

Panasonic’in bir yan kuruluşu olan Shiftall da CES 2022’de metaverse yönelik geliştirilen bir ürününü tanıttı. İnsanların avatarları yoluyla sanal dünya ziyaretlerini daha gerçekçi hâle getirmeyi planlayan şirket CEO’su Takuma Iwasa, hafif, rahat ve yüksek çözünürlüğe sahip olan VR setlerini fuarda tanıttı.

İlginç bir tasarıma sahip olan bu set, fuarda oldukça ilgiyle karşılandı. Iwasa da yaptığı açıklamalarda, “Gelecekte, Ready Player One’da gördüğümüz gibi özel kostümler olacak ve gerçekçi metaverse deneyimleri yaşanacak. Ancak şu anki metaverse kullanıcıları farklı farklı ürünlerle bunları gerçekleştirecek. Tıpkı ‘cyborglar’ gibi” ifadelerine yer vererek gelecekte tek bir kostüm yoluyla insanların sanal dünyaları gerçek hayata benzer bir şekilde ziyaret edebileceğini düşündü.

Bu tarz açıklamalardan ve tanıtılan ürünlerden metaverse’ün hızla geliştiğini söyleyebiliriz. Yine de birçok uzman, metaverse yoluyla, tıpkı internet geliştiğinde olduğu gibi, hayatımıza birçok tehlikenin girebileceğini düşünüyor ve uyarılarda bulunuyor. Bir genişletilmiş gerçeklik (XR) uzmanı olan Dan Günther de bu durumla ilgili, “Sahte içerikler ve kimlikler metaverse’ün içinde yer alacak. İnternetin evrimi boyunca gördüğümüz ve rahatsız olduğumuz şeyler burada da olacak” ifadelerini kullandı.