Dreame CES 2026'da Gövde Gösterisi Yaptı: 30.000 Pa Emiş Gücü ve Robot Kollu Süpürgeler Geldi!

Çinli teknoloji devi Dreame, CES 2026 kapsamında yeni yapay zeka destekli akıllı ev ekosistemini tüm dünyaya duyurdu. 30.000 Pa emiş gücüne sahip robot süpürgelerden, yerdeki oyuncakları toplayan robot kollu modellere kadar Dreame'nin yeni ürünleri ev temizliğini baştan aşağı değiştiriyor.

Dreame CES 2026'da Gövde Gösterisi Yaptı: 30.000 Pa Emiş Gücü ve Robot Kollu Süpürgeler Geldi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Teknoloji dünyasının kalbi şu an Las Vegas'ta, CES 2026 fuarında atıyor. Çinli teknoloji devi Dreame, "All Dreams in One Dreame" vizyonuyla sahneye çıkarak bugüne kadarki en büyük ürün lansmanını gerçekleştirdi. Şirket sadece birer temizlik cihazı değil, birbiriyle konuşan devasa bir akıllı ev ekosistemi kurduğunu resmen ilan etti.

Bu yılın en dikkat çeken yenilikleri arasında, robot süpürge dünyasında bir rekor olan 30.000 Pa emiş gücü ve evdeki dağınıklığı bizzat toplayabilen robot kol teknolojisi yer alıyor. Geleneksel temizlik anlayışını yıkan bu modeller, yapay zekâyı sadece rota çizmek için değil, evi bir bütün olarak yönetmek için kullanarak yeni bir dönemi başlatıyor.

Dreame’nin CES 2026'ta duyurduğu ürünler:

Başlıksız-1 Dreame Aqua10 Ultra

Dreame, fuarda tanıttığı Aqua10 Ultra modeliyle robot süpürgelerde "sürekli temizlik" dönemini başlatıyor. Bu cihaz, paspasını sadece şarj istasyonunda değil, çalışırken de kendi kendine temizleyebilen bir rulo mekanizmasına sahip. Ayrıca NVIDIA tarafından desteklenen engel aşma sistemi sayesinde evdeki en karmaşık objeler bile birer navigasyon verisine dönüşüyor.

Başlıksız-1 Dreame X60 Max Ultra

Dreame'nin CES 2026'daki yeni ürünlerinin özellikleri:

Ürün Öne çıkan özelliği Teknik özellikleri
Aqua10 Ultra 30.000 Pa emiş gücü NVIDIA destekli engel aşma, sürekli temizlenen rulo mop
Cyber 10 Ultra Entegre robot kol 500 gram kaldırma kapasitesi, ekipman değişimi
X60 Serisi Ultra ince gövde 7,95 cm profil, gelişmiş öğrenme
A3 AWD Pro Robot çim biçme makinesi Dört çeker sürüş, kablosuz haritalama

Başlıksız-1 Dreame Cyber 10 Ultra

Cyber 10 Ultra modeli, fuarın en dikkat çeken ürünü oldu. Üzerinde yer alan mekanik kol sayesinde yerdeki terlik, oyuncak veya kablo gibi 500 grama kadar olan nesneleri kaldırıp kenara koyabilen bu robot, temizlikten önce evi toplama derdini ortadan kaldırıyor. Cihaz ayrıca şarj istasyonunda farklı temizlik başlıklarını koluna takarak ulaşılması zor noktalara manuel müdahale edebiliyor.

Başlıksız-1 Dreame A3 AWD Pro

Dreame, yeni ürünlerinin bir kısmını an itibarıyla satışa sunmuş durumda. Ancak bu ürünlerin Türkiye'ye ne zaman geleceğini ve fiyatlarının ne olacağını şimdilik bilmiyoruz...

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Türkiye'nin En Çok Satılan Otomobiline Veda: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Satıştan Kaldırıldı (En Ucuz Egea Artık Ucuz Değil)

