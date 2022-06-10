İzlediğiniz film görsel efekt olmasaydı nasıl görünürdü hiç düşündünüz mü? Büyük prodüksiyonlarla hazırlanan filmler aslında size hiç var olmayan karakter ve dünyalar sunabiliyor. Bugün sizlere bunu mümkün kılan görsel efekt sahnelerinin kamera arkasının nasıl göründüğünü karşılaştırmalı bir şekilde sunacağız.

Ülkemizde neden başarılı aksiyon filmleri yapamadığımızı hiç düşündünüz mü? Eğer biraz düşündüyseniz bunun sebebini de muhtemelen bulmuşsunuzdur. Bizim filmlerimizin bütçeleri çok dar ve görsel efekt konusunda çok da başarılı bir ülke değiliz. Her ne kadar bu konuda çok yetenekli insanlar olsa da onlar da genelde yurt dışına iş yapmayı tercih ediyorlar. Yüz milyonlarca dolar yatırılarak oluşturulan 2 saat uzunluğundaki filmlerde kahramanların binalardan atladığını, arabaların tavanlarda uçtuğunu görüyoruz. Peki son derece riskli olan şeyler film için gerçekten yapılıyor mu?

Bugün sizlere Hollywood filmlerinde artık olmazsa olmaz teknolojiler arasına giren CGI (Computer-generated Imagery) ile filme aktarılan sahnelerin öncesi ve sonrasını paylaşacağız. Listemizdeki görsellere bakarak, severek izlediğimiz filmlerin arka planında neler olduğunu daha yakından görebileceğiz. Aslında son derece teknik olan ve stüdyolarda çekilen bu filmlerin CGI karşılaştırmasına gelin yakından bakalım.

Filmlerdeki sahnelerin görsel efekt öncesi ve sonrası görüntüleri

Süper kahraman filmlerinin çıtasını yukarı taşıyan: Avengers(Yenilmezler

Bütçesi filmlerle kapışan dizi: Game of Thrones(Taht Oyunları)

Bize korsanları sevdiren yapım: Pirates of the Caribbian(Karayip Korsanları)

Aslında hiç de fena olmayan ama nedense çok da tutulmayan: Elysium

CGI teknolojisinde adeta atılım yaptıran: Avatar

DC'nin hayal kırıklığı yaratan filmi: Batman V Superman

Yayınlandığı dönemde tüm ödülleri toplayan: Life of Pi (Pi'nin Yaşamı)

Bizleri yeniden Orta Dünya'ya götüren: The Hobbit: An Unexpected Journey (Hobbit: Beklenmedik Yolculuk)

Değeri çok bilinmeyen: X-Men: Days Of Future Past (X-Men: Geçmiş Günler Gelecek)

CGI'li filmlerin popüler ismi Andy Serkis'in canlandırmasıyla: Rise Of The Planet Of The Apes (Mahmunlar Cehennemi: Başlangıç)

Bir dönemin efsane yapımının yeniden çekilmişi: Robocop

Aksiyonun dibine vurmak isteyenlere: 300 - Rise Of An Empire (300: Bir İmparatorluğun Yükselişi)

İçimizde Mars'ta tarımcı olma isteği uyandıran: The Martian (Marslı)

En iyi kötülerden birinin yer aldığı süper kahraman filmi: Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı)

Görsel efektleri fazlasıyla tartışma konusu olan: Wonder Woman

Kadınların ne kadar güçlü olduğunu gösteren süper kahraman: Captain Marvel (Kaptan Marvel)

Marvel evreninin sevimli büyücüsünün yer aldığı: Doctor Strange