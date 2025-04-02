ChatGPT'nin Sevilen 'Akıl Yürüt' Özelliği Yakında Tüm Kullanıcılara Ücretsiz Oluyor

DeepSeek ile hayatımıza giren 'Akıl Yürüt' özelliği yakında ChatGPT'de tamamen ücretsiz oluyor.

OpenAI, yapay zekâ sektörünün trend özelliklerinden "Akıl Yürüt" özelliğini yakında tüm ChatGPT kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmaya hazırlanıyor.

Şubat ayından bu yana yalnızca Plus, Pro, Enterprise ve Edu aboneleri için erişilebilir olan bu özellik, artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılacak.

Akıl Yürüt özelliği ne işe yarıyor?

Bilmeyenler için Deep Research (Akıl Yürüt), standart yapay zekâ sorgularının ötesine geçerek daha kapsamlı analizler yapabilen bir yapay zekâ özelliği. Bu özellik, kullanıcıların belirli bir konu hakkında derinlemesine araştırma yapmasını sağlayarak, beş ila otuz dakika içinde ayrıntılı bir raporu elde etmelerine olanak tanıyor.

OpenAI teknik ekibinden Isa Fulford, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulacağını duyurdu ancak Android Headlines’ın aktardığına göre özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma açılacağına dair kesin bir tarih henüz belli değil.

Şu an için bu özelliği ücretsiz kullanıcılar da kullanabiliyor fakat günlük kullanım sınırı oldukça az. Yakında yapılacak değişiklik sonrası artık ücretsiz kullanıcılar da dilediğince kullanmaya başlayabilecekler.