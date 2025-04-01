OpenAI, ChatGPT'nin görsel üretme özelliğini ücretsiz kullanıcıların erişimine açtı, ancak günlük sınırlama getirildi.

OpenAI, ChatGPT’nin yapay zekâ destekli görsel oluşturma özelliğini artık tüm ücretsiz kullanıcıların erişimine sundu.

Daha önce yalnızca ücretli abonelere açık olan bu özellik, yoğun ilgi nedeniyle kısa süreli bir gecikmenin ardından genel kullanıma açıldı.

ChatGPT’de görsel üretimi ücretsiz oldu ancak kotası var

OpenAI CEO’su Sam Altman, X üzerinden yaptığı açıklamada, görsel üretme özelliğinin artık ücretsiz kullanıcılar için de aktif olduğunu duyurdu. Kullanım sınırları net olarak açıklanmasa da, Altman’ın daha önce yaptığı bir paylaşıma göre ücretsiz kullanıcılar günde üç görsel oluşturma hakkına sahip. ChatGPT, bu sınır aşıldığında kullanıcıları ücretli plana yönlendiriyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, X üzerinden yaptığı paylaşımda, görsel üretme özelliğinin ücretsiz kullanıcılar için de kullanıma sunulduğunu açıkladı. Özelliğin kullanım sınırlarına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı ancak Altman, önceki açıklamalarında ücretsiz kullanıcıların günde üç görsel oluşturabileceğini ifade etti. Bu sınır aşıldığında ise ChatGPT, kullanıcıları ücretli abonelik planlarına yönlendiriyor.

Yaşanan bu gelişmeyle eş zamanlı olarak OpenAI, 40 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu tamamladı. Şirketin toplam değeri ise 300 milyar dolara ulaştı.