OpenAI'ın yakın zamanda çıkardığı GPT-4o destekli görsel üretme aracı, dünya çapında büyük ilgi görmüştü. CEO Sam Altman, bu modelin şirketin gelecek duyurularını geciktirebileceğini ifade etti.

OpenAI, geçtiğimiz haftalarda ChatGPT’nin görsel üretme aracını güncellemişti. Araç, artık GPT-4o’dan güç alıyor ve çok daha iyi görseller üretebiliyordu. Bu kadar iyi olması da kısa sürede aşırı derecede popüler olmasını sağladı. Özellikle Stüdyo Ghibli animelerini andıran tasarımlar, sosyal medyayı âdeta ele geçirdi.

CEO Sam Altman, yeni araç kullanıma sunulduğundan beri aşırı ilgi görmesi nedeniyle onları zorladığını defalarca aktarmıştı. Şimdi ise bu konuda yeni açıklamalarda bulundu.

Görsel üretme aracına olan aşırı ilgi, yeni modellerin gelişini geciktirebilir

Altman, X üzerinden dün gece yaptığı açıklamada kapasitelerinin çok zorlandığını belirtirken şu anda kontrol altında tutmayı başardıklarını ifade etti. Ancak bu durumun, OpenAI’ın yeni duyurularını geciktirebileceğini de ekledi. Yani gelen aşırı ilgi, yeni yapay zekâ araçlarının gelişini erteletebilir. Altman, her şeyin yolunda gitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını da eklemiş.

Buna ek olarak CEO, görsel üretme aracının 2. versiyonu hakkında da bir gönderi paylaştı. Bu gönderide ikinci versiyon için “kimsenin hazır olmadığını” belirterek yeni versiyonun çok daha etkileyici olacağının sinyallerini verdi.

GPT-4o destekli görsel üretme aracı, ilk başta yalnızca ücretli abonelere çıkış yapmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına da erişilebilir oldu. Yani bedavaya deneyebiliyorsunuz. Popülerliğinin ne kadar böyle devam edeceğini zamanla göreceğiz.