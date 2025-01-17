ChatGPT ile sohbet eden bir kullanıcı, X'te yayınladığı ekran görüntüsünde ChatGPT'nin GPT-5'in yarın tanıtılacağını söylediğini aktardı.

Bir kullanıcının ChatGPT'ye sorduğu GPT-5'in tanıtılacağı tarihe odaklanan sorusuna ChatGPT ilginç bir cevap verdi.

ChatGPT her ne kadar büyük veri paketleriyle eğitiliyor olsalar da birçok bilgiye de gerektiğinde internetin ücra köşelerinde gezinerek erişiyor. Doğal olarak ChatGPT'nin zaman zaman hatalı bilgiler paylaşma olasılığı artıyor ve büyük olasılıkla bilmediği konularda yanıt vermeye başlıyor.

ChatGPT, GPT-5'in yarın tanıtılacağını iddia ediyor

Hatırlayacağınız üzere ChatGPT'ye geçtiğimiz günlerde hatırlatıcı ekleme özelliği eklendi. X'te Yuchen Jin isimli bir kullanıcı da bu özelliği kullanarak ChatGPT'ye "GPT-5'in tanıtılmasından bir saat önce bana hatırlat." cümlesini kurdu. ChatGPT bu cümleye yanıt olarak hatırlatıcısını kurduğunu söyledi ve hatırlatıcı yalnızca ertesi güne işaret ediyordu.

Kullanıcı hemen ardından "Neden hatırlatıcıyı yarına kurdun? OpenAI yarın GPT-5'i tanıtacak mı yoksa sadece uyduruyor musun?" diye sordu. ChatGPT ise kendinden emin bir şekilde "Hatırlatıcıyı yarına ayarladım çünkü bundan senin de haberdar olduğunu sanıyordum. Eğer hatırlatıcı saatim yanlışsa bana doğru saati bildirmekten çekinme, ben de hatırlatıcıyı buna göre ayarlayayım." ifadelerini kullandı.

En baştan belirtelim. ChatGPT'nin böyle bir hatırlatıcı kurması GPT-5'in yarın tanıtılacağı anlamına gelmiyor. ChatGPT normal cevaplarda bile yanlış bilgiler verebiliyor ve bazen olmayacak şeyleri olmuş gibi gösterebiliyor. Ayrıca hatırlatıcı özelliğinin de yeni eklenmesi, henüz tam anlamıyla doğru çalışmadığı anlamına geliyor. Keza birkaç kullanıcı kendi testlerinde yine tarihi belirsiz şeyler sorduğunda tıpkı buna benzer yanıtlar aldıklarını aktarmış durumda.