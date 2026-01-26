Yapay Zekâlar Birbirinden Kopya Çekmeye Başladı: ChatGPT, Elon Musk'ın Grokipedia'sını Kaynak Gösterdi!

Tespit edilen yeni bir detaya göre ChatGPT gibi yapay zekâ araçları Elon Musk'ın yapay zekâ temelli bilgi kaynağı Grokipedia'yı kaynak gösteriyor.

ChatGPT’nin en yeni modeli GPT-5.2, Elon Musk’ın desteklediği yapay zekâ tabanlı çevrim içi ansiklopedi Grokipedia'yı kaynak olarak göstermeye başladı.

Guardian’ın yaptığı testlerde GPT-5.2’nin İran’daki siyasi ve ekonomik yapılar ve paramiliter güçlerin maaşları gibi çok farklı konularda Grokipedia’ya en az dokuz kez atıf yaptığı görüldü. Özellikle daha az bilinen ve karmaşık başlıklarda, Grokipedia’daki tartışmalı bilgilerin ChatGPT yanıtlarına “sessizce” sızdığı tespit edildi.

Grokipedia'daki bilgiler "doğrulanmış" değil

Ekim ayında yayına giren Grokipedia, Wikipedia’ya rakip olmayı hedefleyen ancak insan editörlere açık olmayan bir platform. İçerikler tamamen yapay zekâ tarafından üretiliyor. Bu da birçok bilginin tam anlamıyla doğrulanmış olmadığı, yani yapay zekânın halüsinasyonlarının gerçek bilgi sanılabildiği durumların yaşanmasına yol açıyor.

Dikkat çeken nokta da şu... ChatGPT, doğrudan yanlış bilgi içeren sorularda Grokipedia’yı kaynak göstermiyor ancak İran’daki şirket ilişkileri ve akademik biyografiler gibi daha niş konularda Wikipedia’ya kıyasla daha güçlü ve tartışmalı iddiaları Grokipedia’dan alıp aktarıyor. Bunlar arasında daha önce çürütülmüş bazı bilgiler de yer alıyor.

Ayrıca sadece ChatGPT değil, Anthropic’in geliştirdiği Claude adlı yapay zekâ modelinin de zaman zaman Grokipedia’ya atıf yaptığı belirtiliyor. OpenAI ise yaptığı açıklamada modellerin “geniş ve çeşitli açık kaynaklardan” faydalandığını, düşük güvenilirliğe sahip bilgileri filtrelemek için güvenlik önlemleri uyguladıklarını söylüyor.

