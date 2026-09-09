OpenAI, yeni görsel oluşturma modeli ChatGPT Images 2.5'i duyurdu. Daha keskin detaylar, daha hızlı üretim ve gelişmiş düzenleme araçları sunuyor.

Dünyanın en gelişmiş yapay zekâ modeli olarak nitelendirilen GPT-6 Astra ile hâlihazırda gündemde olan OpenAI, şimdi de yepyeni bür duyuruyla karşımıza çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında kullanıcılarla buluşturduğu ChatGPT Images 2 modelinin ardından firma, beş ay gibi kısa bir sürenin geçmesiyle birlikte geliştirilmiş yeni sürüm olan ChatGPT Images 2.5 görsel oluşturma modelini resmen duyurdu.

Yeni nesil ChatGPT Images 2.5 görsel oluşturma modeli, önceki versiyona kıyasla çok daha gelişmiş özellikleri kullanıcıyla buluşturuyor. OpenAI tarafından paylaşılan görüntülere baktığımızda da bunun doğru olduğunu anlıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Daha keskin detaylar ve hızlı üretim

Firmanın açıklamalarına göre Images 2.5 sürümü, daha keskin detaylar, daha hızlı üretim süreleri, daha hassas düzenleme kapasitesi ve içerik oluşturma/paylaşmaya yönelik daha gelişmiş araçlar sunuyor. Model, çok daha doğal bir ışıklandırma ve daha zengin dokular üretebiliyor.

Bununla birlikte referans fotoğraflardaki nesneleri koruma konusunda çok daha başarılı olan Images 2.5, birden fazla turdan oluşan düzenleme talimatlarını da çok daha güvenilir bir şekilde takip ediyor. Şirket ayrıca görsel üretim gecikmesini Images 2.0 sürümüne kıyasla yüzde 50'ye varan oranlarda azalttığını, bu sayede kullanıcıların konseptlerini çok daha hızlı bir şekilde üretebileceğini ve geliştirebileceğini vurguluyor.

Sketch özelliği

Güncelleme sadece temel yapay zekâ modeli ile sınırlı kalmıyor, kullanıcı arayüzü ve entegrasyon tarafında da dikkat çekici yenilikler getiriyor. OpenAI, doğrudan ChatGPT içerisinde çizim yapmaya olanak tanıyan yeni "Sketch" özelliğini de duyurdu. Kullanıcılar bu yeni özellik sayesinde kendi çizimlerini yapabilecek ve bu çizimleri yapay zeka tabanlı görsel üretimi için doğrudan referans olarak kullanabilecek.

Bunun yanı sıra popüler görsel formatları için önceden hazırlanmış şablonlar ve kullanıcıların görsel üretimiyle ilgili fikirlerini ve komutlarını başkalarıyla paylaşabilmesine imkan tanıyan yeni komut paylaşım araçları da platforma eklendi. Tüm bu güncellemeler, içerik üreticilerinin ve tasarımcıların iş akışlarını doğrudan chat arayüzü üzerinden yürütmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Images 2.5, masaüstü, mobil ve web platformlarındaki tüm ChatGPT, ChatGPT Work ve Codex kullanıcıları için kullanıma açıldı.