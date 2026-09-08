ChatGPT Work Artık Yazım Tarzınızı Taklit Edebiliyor: E-Posta ve Mesajlarınızdan Üslubunuzu Öğreniyor!

OpenAI, ChatGPT Work için yayınladığı güncellemeyle yapay zekânın e-posta ve mesajlarınızı analiz ederek kendi yazım üslubunuzu taklit etmesini sağlıyor.

OpenAI, kurumsal kullanıcılara yönelik ChatGPT Work platformu için dikkat çekici bir güncelleme yayınladı. Artık platform, iş yerinde sıklıkla kullandığınız uygulamalardan beslenerek metinleri tıpkı sizin gibi kaleme alabiliyor.

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Sık tercih ettiğiniz kelimelerden imla alışkanlıklarınıza, e-posta kapanış cümlelerinizden cümle yapınıza kadar tüm detayları analiz eden sistem, yapay zekâ üretimi olduğu belli olan kalıplaşmış metinler yerine tamamen sizin elinizden çıkmış gibi görünen taslaklar hazırlıyor.

Sistem yazım tarzınızı nasıl öğreniyor?

OpenAI’ın açıklamasına göre ChatGPT, yazım tarzınızı doğrudan sohbet ekranına yazdıklarınızdan değil; Gmail, Google Drive, Slack ve SharePoint gibi bağlı iş uygulamalarından öğreniyor.

Yapay zekâ, bu servislerdeki e-postalarınızı, mesajlarınızı ve dosyalarınızı Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisiyle analiz ediyor. Kelime seçimleriniz, duygusal tonunuz, büyük-küçük harf kullanımındaki kişisel tercihlerinize kadar tüm üslup kalıplarınız çözümlenerek profilinize işleniyor.

Kişisel yazım üslubu nasıl aktif edilir

Özelliği kullanabilmek için ChatGPT’nin web sürümünde Ayarlar bölümüne gidip Kişiselleştirme sekmesine tıklamanız gerekiyor. Buradaki Yazım Tarzı (Writing Style) seçeneğini aktif hâle getirdikten sonra sistem, üslubunuzu yanıtlarına yansıtmaya başlıyor. Üstelik tanımlanan bu tarz, hem web hem de mobil uygulamadaki tüm iletilerinizde geçerli oluyor. Özellik şu an için yalnızca ChatGPT Work erişimi bulunan ücretli aboneler tarafından kullanılabiliyor.