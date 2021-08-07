1985 Yapımı Super Mario Bros. 2 Milyon Dolara Satıldı

Kullanıcılarının eski eşyalara, otomobillere, kartlara, oyunlara yatırım yapmasına imkân tanıyan ve satış yapıldığında kârı paylaştıran Rally sitesi, 1985 yapımı bir Super Mario Bros. oyununu tam 2 milyon dolara sattı. Oyun 2020 Nisan ayında site tarafından 140,000 dolara satın alınmıştı.

“Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı” atasözünün pek de geçerli olmadığı bir çağda yaşıyoruz; nitekim eski eşyalar, filmler, oyunlar çok yüksek fiyatlara satılabiliyor. 1985 yapımı Super Mario Bros. oyununun dudak uçuklatan bir fiyata satılmış olması, bu durumun en ilgi çekici örneklerinden biri oldu.

Koleksiyon sitesi Rally, Cuma günü yaptığı bir duyuruda, hiç açılmamış bir 1985 Super Mario Bros. oyununun tam 2 milyon dolara satıldığını açıkladı. Oyunun satışı, geçtiğimiz ay 25 yıllık bir Mario 64’ün 1.56 milyon dolara satılmasıyla kayda geçen rekoru geride bırakmış oldu.

Rally'de eşyaların satılıp satılmamasına yatırımcılar karar veriyor:

Bir önceki dünya rekoruna imza atan oyun bir açık artırma sitesinde satılmıştı. Rally sitesinin ise farklı bir sistemi var; kullanıcılar doğrudan eşyaları veya bu eşyaların hisselerini satın alabiliyorlar. Eşyaya bir teklif geldiği zaman yatırımcılar satılması veya satılmaması konusunda söz sahibi oluyorlar.

Bir Rally temsilcisi, “video oyunu sektörünün şu anda çok hareketli” olduğunu ifade ederek 2020 Ağustos ayında yatırımcılara Super Mario Bros. oyununa ait 150,000 dolar değerinde üç bin adet hissenin sunulduğunu belirtti. New York Times’ın haberine göre Rally, 2 milyon dolara satılan oyunu 2020 Nisan ayında 140,000 dolara satın almış ve aynı yıl içerisinde 300,000 dolarlık bir teklif yatırımcılar tarafından reddedilmiş.