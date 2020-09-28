ChromeOS'u neredeyse kullanılmaz hale getiren bir sorun tespit edildi. Kullanıcılar tarafından tespit edilen bu sorun, CPU kullanımını yüzde 100'e çıkararak sistemi ciddi anlamda kasıyor. Bu soruna yol açan hizmetse Google Play Store'daki güncellemelerin yüklenmesini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2011 yılında Linux tabanlı işletim sistemi ChromeOS'u yayınladı. Kimi kullanıcılar tarafından dizüstü bilgisayar ve PC'lerde sevilerek kullanılan bu işletim sisteminin son sürümü ise ciddi sorunları beraberinde getirdi. Kullanıcıların çok büyük bir çoğunluğu, yüzde 100'lük CPU kullanımı, buna bağlı ısınma ve performans düşüşlerinden şikayetçiler.

Eğer sizler de ChromeOS'un 85.0.4183.108 ve üzeri sürümlerinden bir tanesini kullanıyorsanız, işletim sisteminizde çok ciddi kasmalar yaşıyor olabilirsiniz. Bunun nedeniyse Google Play Store'a ait hizmetlerden bir tanesinin CPU kullanımını tavan yaptırıyor olması. Bu sorun nedeniyle bilgisayarın performansı düşerken sistem çok ısınıyor ve bataryalar çabucak bitiyor.

Kullanıcılar tarafından yapılan araştırmalarda, yüksek CPU kullanımına yol açan hizmetin "com.android.vending: download_service" olduğu anlaşıldı. Bu hizmet, bir andan CPU kullanımını artırıyor ve bir daha da normal hale gelmiyordu. Bu hizmetin ne işe yaradığını merak ediyorsanız açıklayalım; ChromeOS, bu hizmeti kullanarak Google Play Store'daki tüm güncellemelerin indirilmesini sağlıyor. Yani kullanıcılar için kritik önem arz eden bir hizmet.

CPU kullanımını yüzde 100'e çıkaran hizmetin neden böyle bir soruna yol açtığı bilinmiyor. Ancak kullanıcılara göre bu hizmet, hiçbir Google Play güncellemesi olmasa bile CPU tüketimi yapıyor. İşin ilginç tarafı, nedeni bilinmeyen bu sorun tüm kullanıcıları etkilemiyor. Örneğin bazı Google Chromebook modelleri bile bu sorundan etkilenmiyor. Peki bu sorundan kurtulmanın bir yolu var mı?

ChromeOS'ta yaşanan sorunla ilgili resmi bir çözüm şu an için yok. Ancak bazı kullanıcılar, bu hizmeti zorla durdurarak sorundan kurtulduklarını söylüyorlar. Bazı kullanıcılara göre ise Google Play Store'un birkaç önceki sürümüne dönmek, sorunun çözülmesini sağlıyor. Bir Google mühendisine göre ise bu sorunun yaşanmasının nedeni sistemdeki bazı eksik dosyalar.

Google, kendilerine bildirilen hatanın çözümü için bir yazılımcıya görev vermedi. Ancak görünüşe göre bu tür bir sorunun varlığı Google tarafından da biliniyor. Hal böyle olunca da yazılımcıların bu sorunu gidermek için çalıştıklarını, kısa bir süre sonra sunulması muhtemel olan bir güncelleme ile yüksek CPU kullanımı sorunun çözülebileceğini söyleyebiliriz.

İşte yüksek CPU kullanımına neden olan o hizmet