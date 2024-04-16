Eski CIA Başkanı John Owen Brennan, 2015 yılında, 13 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı tarafından hacklendi. Erişilen bilgileri arasında CIA’ın sorgulama tekniklerinden tutun istihbarat yetkililerinin numaralarına kadar her şey vardı.

Brennan, 2015 yılında sıra dışı bir olayla karşımıza çıktı. Bu kez kahramanlar, beklenenden çok daha gençti. 13 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı, sadece bilgisayarlarıyla değil aynı zamanda cesaretleriyle tarihe geçtiler.

Brennan'ın güvenlik duvarlarını aşarak eriştikleri bilgiler, Twitter’ı kırıp geçirmişti… Haydi şimdi CIA’i hacklemeyi başaran bu çocukların hikâyesinin derinliklerine inelim.

Başkan, kişisel verilerini AOL (çevrim içi medya şirketi) hesabında saklıyordu.

CIA'in eski başkanını hackleyen çocuğun WIRED’a aktardığı bilgilere göre Brennan’ın bir Verizon (ABD telefon ve internet komünikasyon sağlayıcısı) müşterisi olduğunu anlamak için Başkan’ın cep telefonu numarası üzerinden bir arama yaparak Verizon’da çalışıyor gibi davranmıştı.

Daha sonra çocuğun birlikte çalıştığı arkadaşlarından biri, Verizon teknisyonu numarası yaparak şirketi arayıp müşteri veri tabanına erişemediklerini ve Vcode (Verizon’un çalışanlarına atadığı kişisel kod) istediklerini söylemişti. Kodu aldıktan sonra Brennan’ın banka kartının son 4 hanesine, yedek cep telefonu numarasına AOL e-posta adresine ulaştılar.

Bu bilgileri aldınca AOL’u arayıp hesaplarının kilitlendiğini söylediler ve güvenlik sorularının arasında, çocukların çoktan sahip olduğu kartın son 4 hanesi vardı. Bu şekilde kolayca şifreyi sıfırladılar ve Başkan’ın e-posta adresine ulaştılar.

Birçok gizli bilgiye ulaşmayı tık diye başardılar.

ABD istihbarat yetkililerine ait sosyal güvenlik numaraları ve CIA sert sorgulama teknikleri dahil olmak üzere çok çeşitli bilgilere eriştiler. Bu bilgiler arasında; Brennan'ın çok gizli hükûmet güvenlik iznini almak için doldurduğu 47 sayfalık SF-86 başvurusu da vardı. Başvuruda; yalnızca kişinin değil aynı zamanda diğer aile üyelerinin de sabıka geçmişini, psikolojik kayıtlarını, uyuşturucu kullanımlarını ve yabancı uyruklu kişilerle etkileşimlerini içeriyordu.

Bu belgelerden bazılarının görüntülerini ise şimdiki adıyla X, eski adıyla Twitter’da paylaştılar. Brennan, hesabın kontrolünü tekrar eline almaya çalışırken çocuklar şifreyi defalarca sıfırlamayı başarmıştı.

Hatta bir ara Brennan’ı arayıp ona hacklendiğini de söylemişlerdi. Konuşma şu şekilde ilerlemişti:

Başkan: “Ne istiyorsun?”

Hacker: “2 trilyon dolar, haha, şaka yapıyoruz.”

Başkan: “Gerçekten ne kadar istiyorsun?”

Hacker: "Biz sadece Filistin’in özgür olmasını ve sizin de masum insanları öldürmeyi bırakmanızı istiyoruz.”

Zaten hacker kendisini “Müslüman olmayan ve ABD dış politikasına karşı çıkma ve Filistin'e destek verme motivasyonuyla hareket eden Amerikalı bir lise öğrencisi” olarak tanımlamıştı.

Çocuklar, FBI’ın evlerine baskın yapmasıyla yakalandı.

Brennan'ı hackleyen asıl kişi Kraka, İngiltere’de bir çocuk gözaltı merkezinde 2 yıl geçirdi ve bu da onu ülkede bilgisayar korsanlığı nedeniyle hapsedilen ve reşit olmayan ilk kişi yaptı.

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