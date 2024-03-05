“Dark web”i duymuşsunuzdur. Hani şu suçların işlendiği, sansürün olmadığı, illegal ticaretlerin yapıldığı, her türlü istismar faaliyetinin olduğu; internetin karanlık tarafı… Peki hiç “AlphaBay”i duymuş muydunuz?

Uyuşturucu ticareti, kimlik hırsızlığı, kara para aklama… Hepsinin aynı anda döndüğü bir dark web pazarı düşünün. İşte o, AlphaBay’den başka bir yer değildi. Üstelik ulaşılan kitle o kadar büyüktü ki sahibi milyoner olmuştu.

Hazırsanız AlphaBay’in sahibi kim, pazarda neler döndü, bu kara ticaretten ne kadar gelir elde etti ve sonrasında neler oldu sorularını cevaplayalım.

Dark web, uyuşturucu ticaretinin kolay bir şekilde yapılabildiği bir yerdi.

2000'lerin başında, Silk Road adlı pazar, dark web üzerindeki en bilindik uyuşturucu ticareti adresiydi. Piyasada rekabet bile yoktu, o sitenin olması yeterliydi. Ancak 2010 yılında Silk Road'un başındaki kişi tutuklandı ve emsal olması adına ömür boyu hapis cezası aldı.

Bu ceza, diğerlerini caydırdı mı dersiniz? Hayır. Aksine Silk Road'un boşta kalan tahtına geçmek için rekabet başladı. Birçok uyuşturucu satış adresi daha ortaya çıktı. AlphaBay de onlardan biriydi.

22 yaşındaki bir gencin kurduğu pazar, onu yalnızca 3 yıl içinde multimilyoner yaptı.

Kanadalı Alexandre Cazes, pazarını kurduğunda henüz 22 yaşında olan, ABD hükûmeti belgelerine göre dünyanın en kârlı dark web pazarına sahip bir milyonerdi.

"Alpha02" kullanıcı adına sahip Alexandre'nin yaklaşık 23 milyon dolar parası vardı ve bunun yanında 12.5 milyon dolarlık mülke ve araçlara sahipti. Peki tüm bunları nasıl mı kazandı? Göreceğiz.

Uyuşturucu dağıtımı, kimlik hırsızlığı, kara para aklama, ateşli silahlar, bilgisayar korsanlığı…

Alexandre’nin 2014 yılında kurduğu AlphaBay, ilk 90 günde 14.000 kullanıcıya ulaşan, dark web üzerinden erişilen bir pazardı. 2015 itibarıyla 200.000’den fazla kullanıcısı vardı ve web sitesinde 30.000’in üzerinde ürün listeleniyordu. İlk başlarda yalnızca kredi kartı bilgileri satılıyordu. Sonrasında ise işleri daha kârlı hâle getirmek için uyuşturucu gibi pek çok ürünün satışı başladı.

AlphaBay, Bitcoin’in yanı sıra diğer kripto birimlerini de ödeme yöntemi olarak kabul ediyordu ki moderatörlerin ve kullanıcıların kimlikleri gizlensin. Sitenin tasarımı ise basitliğiyle Amazon'u andırıyordu. Gittikçe büyüyen site, rakiplerini çoktan alt etmişti ve Silk Road'un tahtına geçmişti.

Resmî belgelere göre pazarın yıllık satışları, yüz milyonlarca doları buluyordu.

Alexandre, oradan kazandığı parayla Tayland’da eşiyle lüks bir hayat yaşıyordu. Lamborghini gibi pek çok arabaya ve birden fazla mülke sahipti. Kıbrıs, Lihtenştayn, İsviçre, Antigua ve Barbuda'da varlıkları vardı. Kısacası multimilyonerdi.

Üstelik tüm bunları, her satıştan %2 ila %4 komisyon alarak yapmıştı. Tek çalışan kendisi de değildi. Sağ kolu, halka ilişkiler müdürü ve birçok moderatörü vardı. Kendisi sitenin kurucusu ve beyni olduğu için işlerle pek ilgilenmiyordu. Alexandre, villasında ve lüks arabalarında sefa sürerken FBI harıl harıl onu arıyordu.

Satıcılara kolay bir şekilde ulaşabiliyorlardı fakat Alexandre'yi bulmak çok zordu.

Siteye girdiklerinde aynı Amazon'daki gibi ürünün satıcısının adı yazıyordu. Polisler, onları kolayca bulabilirdi fakat asıl ulaşmak istedikleri her şeyin arkasındaki beyindi. Üstüne ne kadar kafa patlatıp araştırma yapsalar da Alexandre'yi bulamıyorlardı. Artık polisler de ümitsizdi.

Bir gün, polislerden biri bilgisayarında siteyi incelerken bir şeyi fark etti. İşte bu bir polisin gördüğü ufacık detay sayesinde olaylar, çorap söküğü gibi gidecekti.

Alexandre’nin yaptığı hata, tutuklanmasına neden oldu.

Alexandre'nin kişisel e-posta adresi, internette görünür bir hâlde duruyordu. AlphaBay şifrelerini unutan kullanıcılara gönderilen e-postalardaki başlıkta “[email protected]” adresi yer alıyordu. Üstelik bu adam, başarılı bir bilgisayar uzmanıydı. Ne kadar da amatörce bir hata…

Bunu fark eden polis, hemen ekibe anlattı. Adresin izini süren hükûmet, FBI ve farklı ülkelerden 11 kurum; Alexandre Cazes’e ulaşmaya çalıştı. E-postadaki 91, doğum yılını temsil ediyordu. Ayrıca bu e-posta ile daha önce bir sitede yorum bırakmıştı. Yorumda ismi de yazıyordu.

Alexandre'nin evi

Artık aradıkları kişinin kim olduğunu biliyorlardı ve tutuklama emri çıkmıştı. Evine yapılan baskınla yakalanan ve birden fazla suçtan zanlı olarak tutuklanan Cazes, Bangkok Narkotikle Mücadele Bürosunda bir hücrede tutuldu. Bu sırada ABD’ye iade edilmesiyle ilgili görüşmeler sürüyordu.

Alexandre, hem kendini hem onlarca insanı öldürmüştü.

Savcılarla görüşmeye birkaç saat kala Alexandre ölü bulundu. Karanlık multimilyoner, intihar etmişti. Sattığı ürünler yüzünden Amerika’da birçok kişinin aşırı dozdan ölümleri de tespit edildi.

Böylece internetin karanlık katmanlarında dönen ticaret pazarlarından birinin devri, bu şekilde kapanmıştı. Elbette şu anda AlphaBay gibi birçok dark web pazarı faaliyet göstermeye, yetkililer ise tespit etme çalışmalarına devam ediyor.

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