Çiftlik Bak Firarisi Cengiz Samur'dan Mahkemeye İlginç Talep

Çiftlik Bank davasının bugün görülen duruşmasında ilginç bir olay yaşandı. 75 bin yılla yargılanan Cengiz Samur'un avukatı, Samur'un Türkiye'ye gelip ifade vermek istediğini ancak tutuklanmaması güvencesi verilmesini istediğini söyledi. Talep reddedildi.

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık girişimlerinden bir tanesi olan Çiftlik Bank için başlatılan dava süreci devam ediyor. Binlerce kişiyi dolandırıp, ardından da arkalarına bile bakmadan Türkiye'den kaçan Çiftlik Bank yönetimi için dudak uçuklatan sürelerde cezalar isteniyor. Bu bağlamda yargılanan isimlerden bir tanesi de hakkında 75 bin yıl hapis cezası istenen Cengiz Samur.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada ise ilginç bir olay yaşandı. Samur'un avukatı, müvekkilinin Türkiye'ye gelerek savunma yapmak istediğini ancak tutuklanmama güvencesi verilmesi istediğini beyan etti. Avukat, bu talebin CMK’nın 246-248 maddeleri kapsamında gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Samur'un avukatı, mahkeme heyetine karşı yaptığı açıklamalarda Cengiz Samur'un hem Türkiye hem de ABD vatandaşı olduğunu ve bir süredir de ABD'de yaşadığını açıkladı. Çiftlik Bank firarisinin Türkiye'ye gelmesi durumunda uzunca bir süre boyunca tutuklu kalacağını ve bu yüzden de gelmek istemediğini söyleyen avukat, talebin kabul edilmesi halinde Cengiz Samur'un Türkiye'ye döneceğini ifade etti.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti de Samur'un bu talebine olması gerektiği gibi bir yanıt verdi. Mahkeme heyeti, Samur'a karşı böyle bir güvencenin verilemeyeceğini söyleyerek talebi reddetti. Heyet, başta Mehmet Aydın ve Fatih Aydın olmak üzere Cengiz Samur ve Osman Kaya hakkındaki yakalama kararının da sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.