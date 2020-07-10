Doğu Anadolu Gözlemevi, Türkiye'nin Uzaya Bakan Gözü Olacak

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Proje Yürütücüsü Cahit Yeşilyaprak, Avrupa Birliği Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji Forumu bünyesindeki Stratejik Çalışma Grubu'na dahil edildi. Yaşanan bu gelişmeyle ilgili Rektör Ömer Çomaklı'dan önemli açıklamalar geldi.

Tüm dünyanın gündemi koronavirüs olmuşken ülke genelinde bazı güzel gelişmeler de yaşanıyor. Yaşanan son bir umut verici gelişme ise Erzurum'da hizmet veren Atatürk Üniversitesi'nden geldi. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Proje Yürütücüsü Cahit Yeşilyaprak, Avrupa Birliği Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji Forumu bünyesindeki Stratejik Çalışma Grubu'na dahil edildi.

Yeşilyaprak'ın kritik görevi ile ilgili önemli açıklamalar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan geldi. Çomaklı, üniversite bünyesinde hizmet veren Doğu Anadolu Gözlemevi'nin artık çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu açıkladı. Çomaklı, gözlemevinin bundan sonra uzay bilimlerinin yanı sıra atmosfer bilimleri ve uzay teknolojileri için de kullanılacağını açıkladı.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya göre Atatürk Üniversitesi, bundan sonra ülkemizi astrofizik, astroparçacık ve astronomi alanlarında temsil edecek. DAG olarak da bilinen tesisle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çomaklı, bu tesisin devlet desteğiyle hayata geçirildiğini ve Atatürk Üniversitesi Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın büyük katkısının olduğunu söyledi. Üstelik tesisle ilgili çalışmalar devam ediyor ve DAG, ilerleyen dönemlerde daha işlevsel bir hal alacak.

Çomaklı tarafından yapılan açıklamalarda Doğu Anadolu Gözlemevi'ne Ayna Kaplama Sistemi ve Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı'nın yapılacağı ifade edildi. Rektöre bu yapılacak çalışmalar, DAG'ın uzay teknolojileri ve büyük çaplı optik sistemlerdeki gücünü daha da artıracak. Atatürk Üniversitesi rektörü, yapılacak çalışmaların hem Erzurum hem de bölgenin tamamı için çok önemli olduğunu ifade ediyor.