Bir anda olur olmadık yerden akım doğan Twitter dünyasında bu kez bir çiğ köftecide çekilen, eldivenin sanki biri tutuyormuşçasına çiğ köftenin içinde durduğu görsele verilen başlık önerileriyle karşınızdayız.

Twitter’da bir tweetteki bir soru, bir görsel ya da bir ifade büyük bir akımın başlamasına aracı edebiliyor. Bugünse buna son zamanlarda gördüğümüz en güzel örneklerden birisiyle karşı karşıyayız. Gazeteci Nihal Örnek, Twitter’da bir görsel için başlık önerilerini almak üzere bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma gelen önerilerse birbirinden yaratıcıydı.

Örnek’in paylaştığı görselde ‘The Invisible Man filmi Türkiye’de çekilseydi ne olurdu?’ sorusunun cevabını verircesine bir eldivenin, çiğ köfteye saplandığı kareyi görüyoruz. Birçok kişi tarafından bir sanat eseri olarak da yorumlanan bu görsel için gelen önerilerden bazıları şu şekildeydi:

Ruhunu çiğ köfteye adamış eldiven resmine gelen yorumlar:

Her şey bu Tweetle başladı:

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Sanat tarihinin bilinmeyenlerinden: Ceci n'est pas une cigh keufté