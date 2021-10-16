Çin 6 Aylık En Uzun Uzay Görevini Dün Gece Başlattı

Son yıllarda uzay çalışmalarına özel olarak önem veren Çin, 6 ay sürecek olan ve en uzun insanlı uzay görevi olarak kayıtlara geçecek görev için üç taykonotu taşıyan Şencou-13 uzay mekiğini dün gece fırlattı.

20. yüzyıldaki Soğuk Savaş döneminin tetiklediği rekabetin de bir sonucu ve gelişmesi olarak Çin, bu ve sonraki yüzyıllarda uzay yarışında bayrağı taşıyarak lider olmak istiyor. Son yıllarda uzayın keşfinde iddialı adımlar atan Çin, ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kaydetti ve insanlı uzay seferlerinde ABD ve Rusya'nın yanında üçüncü güç olarak konumunu pekiştirdi.

Ay keşif görevi, Mars keşif görevi, uzay istasyonları, uydu altyapıları gibi önemli çalışmaların yanı sıra Çin, insanlı uzay görevleriyle de öne çıkıyor. Ülke, gelişen uzay programı kapsamında 6 ay sürecek olan ve en uzun insanlı uzay görevi olarak kayıtlara geçecek görev için 3 taykonotu taşıyan Şencou-13 uzay mekiğini dün gece uzaya gönderdi. Uzay mekiği, Long March-2F roketi tarafından yerel saatle 00.23'te fırlatıldı.

Rekor bir süre

Taykonot ekibi, uzay programı için 6 aylık rekor süre boyunca yörüngede, uzay istasyonunda görevlerini yerine getirecek. Ekip içerisinde; 2008’te Şıncou-7 görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ve uzay seferi kahramanı unvanı verilen, bu seferin komutanlığını üstlenecek olan 55 yaşındaki Cai Cigang, görevdeki tek kadın taykonot 41 yaşındaki Vang Yaping ve ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren 41 yaşındaki Yı Guangfu bulunuyor. Vang Yaping, 2013 yılında gerçekleştirilen ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğinde olan Tiengong-1 modülüne demirleyen Şıncou-10 seferine katılarak, 2012 yılındaki Şıncou-9 görevinde yer alan Liu Yang’tan sonra uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin’in uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklamış ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemişti. Çin bu sebeple, 2022 yılına kadar kendi uzay istasyonunu kurmak istiyor. İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve dört kargo seferi yapılması planlanıyor.