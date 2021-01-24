Bakan Koca, 6.5 Milyon Aşının Ne Zaman Geleceğini Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devam eden aşılama çalışmalarının devamlılığını sağlayacak yeni aşıların ülkemize ne zaman gelmiş olacağını açıkladı. Bakan Koca, gelecek olan yeni aşılar ile birlikte aşı programının aksamadan devam etmesinin sağlanacağını söyledi.

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için elimizdeki en büyük güç olan aşılama çalışmaları, dünyanın pek çok bölgesiyle birlikte ülkemizde de başladı. Ülkemizde 14 Ocak'ta uygulanmaya başlanan aşılar, yayınlanan aşı takvimindeki öncelik sırasına göre devam ediyor ve geçen 10 günlük süre zarfında 1.2 milyondan fazla kişi aşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaştığı, aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiğe göre en çok aşılamanın yapıldığı il olarak ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer alıyor. İstanbul'u 122 bin 332 kişinin aşılandığı Ankara izlerken İzmir'de ise aşılanan kişi sayısı 76 bin 688.

6.5 milyon doz inaktif aşı daha geliyor:

Aşı takviminin aksamadan devam etmesi için önem arz eden yeni aşılar da ülkemize parçalar halinde gelmeye devam ediyor. Çin'den gelecek olan ve 10 milyon doz aşıdan oluşan bir sonraki inaktif aşı sevkiyatının ilk kısmı ise Bakan Koca'nın açıklamasına göre yarın (25 Ocak Pazartesi) tamamlanmış olacak ve 6.5 milyon doz aşı sabah saatlerinde ülkemizde olacak.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada aynı zamanda gelecek olan diğer aşıların da programı aksatmayacak şekilde elimize ulaşacağı bilgisini de paylaştı. Koca, yaptığı paylaşımda 'İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.' ifadelerini kullandı.