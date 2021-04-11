Pentagon, Piramit Şeklindeki UFO Görüntülerini Doğruladı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sızdırılan ve piramit şeklinde tanımlanamayan bir uçan nesneyi gösteren görüntülerin donanma personeli tarafından kaydedildiğini doğruladı.

Bir belgesel yapımcısı olan Jeremy Corbell, geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmış ve bu videonun ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait bir donanma personeli tarafından çekildiğini iddia etmişti. Yayınlanan görüntüde bir tür gece kamerası ile çekilmiş ve gökyüzünde hareket eden piramit benzeri şekle sahip nesneler yer alıyordu.

Ağustos 2019'da çekildiği açıklanan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tabii ki hemen bu görüntülerde yer alan piramit şeklindeki nesnelerin ne olduğuna yönelik iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Ancak tahmin edeceğiniz üzere burada tek bir ortak cevaptan bahsetmek mümkün değil.

Pentagon, dosyanın Tanımlanmamış Hava Olayları Görev Gücü (UAPTF) tarafından incelendiğini belirtiyor:

Amerika Birleşik Devletleri Deniz İstihbarat Bürosu bünyesinde açıklanamayan hava araçlarının görülmesi hakkında çalışan, görüntüleri toplayan ve raporlar hazırlayan bir birim olan UAPTF, bu görüntüleri de tanımlanamamış hava olayları listesine eklemiş ve dosyayı bu yönüyle incelemiş.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sue Gough, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "UAPTF bu olayları devam eden incelemelerine dahil etti. Daha önce de söylediğimiz gibi, operasyon güvenliğini korumak ve potansiyel düşmanlara faydalı olabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmak için, Savunma Bakanlığı, eğitim menzillerimize veya belirlenen hava sahasına rapor edilen saldırıların, gözlemlerinin veya incelemelerinin ayrıntılarını kamuya açık bir şekilde tartışmaz. Bu saldırılar da başlangıçta UAP olarak belirlenmiş'' şeklinde konuştu. Bu açıklamaya göre başlangıçta tanımlanamamış bir hava olayı olarak kayıtlara geçen bu görüntüler ile ilgili bir sonuca varıldıysa da bunun paylaşılmayacağı bilgisine ulaşmış oluyoruz.

Videonun yer aldığı tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Ancak tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bu görüntülerde yer alanların uzay aracı olduğuna yönelik imalar da mevcut. Örneğin videoyu ortaya çıkartan belgesel yapımcısı Corbell, görüntülerdeki piramit şeklinde nesnelerin 'hava aracı' olarak tanımlandıklarını ancak beklenmedik hareketleri ve herhangi bir ülkenin ordusuna ait olamayacak garip üçgen şekilleri sebebiyle ilgi çekici olduklarını ifade ediyor.

Yine de bu görüntülerde yer alan şeylerin optik bir yanılsama, bir ışık oyunu ya da bir filtreden kaynaklanan bozulma olması bile mümkün. Bu sebeple görüntülenen bu piramit şekilli nesnelerin şimdilik elimizdeki bilgilerle sadece birer UFO yani tanımlanamayan uçan nesne olduğunu söyleyebiliriz. Fazlasına dair söyleyebileceğimiz her şey birer tahminden öteye gitmeyecektir.