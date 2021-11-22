Çin'e Dava Açan Avukat COVID-19 Sebebiyle Hayatını Kaybetti

COVID-19 sebebiyle Çin'e tazminat davası açan Avukat Melih Akkurt, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavisi devam eden Akkurt'tan bugün üzücü haber geldi.

Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, meslektaşı Selenay Kurt ile birlikte 13 Mayıs 2020 tarihinde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, COVID-19'un ilk çıktığı ve bütün dünyaya yayıldığı Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik tazminat davası açmıştı. Davanın gerekçesi olarak ise, karantina tedbirleri çerçevesinde kapatılan ticari işletmelerin aylık cirosu üzerinden yüksek tutarda ‘kar mahrumiyeti’ gösterilmişti.

Salgın ilk ortaya çıktığında durumun doğru bir şekilde ve zamanında Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmediği ve salgının bulaşıcı olduğunun 3 hafta sonra açıklandığı, hasta sayısının hatalı bildirildiği, halkı bilgilendirmeye çalışan Dr. Li Wenliang’ın susturulduğu ve yeni virüsün SARS benzeri bir virüs olabileceğini belirten 2 Çinli doktorun görevden ihraç edildiği gibi ifadelerin yer verildiği dava sürecinde COVID-19’a yakalanan 37 yaşındaki Akkurt, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Ankara Barosu taziye mesajı yayımladı

Kızılcahamam’ın Beşkonak köyünde cenazesi toprağa verilen Akkurt için Ankara Barosu da taziye mesajı yayımladı. Yayımladığı mesajda baro, “ 03.09.2008 tarihinde avukatlık mesleğine bağlayan Baromuz üyesi Av. Melih AKKURT (20354) vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz. “ şeklinde kaydetti.

Açıldığı dönemde davayı haberleştiren DHA’ya konuşan Akkurt, yaptığı açıklamada “İlk davamızı dün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'ne açtık. Söz konusu tazminat davalarında işletmelerin cirosundan genel giderler çıktıktan sonra ortaya çıkan kardan şirketlerin kapalı kaldığı dönemdeki zararlarının kar mahrumiyeti kıstasları çerçevesinde değerlendirilerek tazminatlarının ödenmesini talep ettik. Söz konusu davaları kazandığımızda Çin’in ülkemizdeki ve uluslararası dolaşımdaki değerleri üzerinden tahsilat yapmayı hedefliyoruz. Örneğin bir ticari işletmenin 2 ay kapalı olduğunu düşünelim. Geçtiğimiz yıldaki 2 aylık dönemdeki cirolarına bakılacak. Cirolarından genel giderler, personel giderleri çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutar kar olarak belirlenecek ve bu kardan mahrum kalındığı için mahrum kalınan dönemler doğrultusunda tazminat hesaplanacak.” demişti.