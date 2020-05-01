Trump: Koronavirüsün Wuhan'dan Çıktığına Dair Kanıt Gördüm

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün (Covid-19) Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir laboratuvardan çıktığına dair elinde kanıtlar olduğunu fakat şu anda paylaşamayacağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen "yaşlıların korunması" konulu panelde güncel soruları cevapladı. Covid-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair iddialara ilişkin Trump'a, "Wuhan Viroloje Enstitüsü'nün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm" diye cevap verdi.

Gazeteciler konuyla ilgili sorularında ısrarcı davranınca Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olsa da araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

'Dünya Sağlık Örgütü Kendinden Utanmalı'

Trump, Covid-19 salgını ile ilgili DSÖ'ye yüklenerek, "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor. Biz her yıl bu kuruluşa neredeyse 500 milyon dolar verirken, Çin sadece 38 milyon dolar ödüyor. Az ya da çok fark etmez. İnsanlar korkunç hatalar, özellikle de dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne yol açacak hatalar yaparken, DSÖ'nün bir bahanesi olamaz" ifadelerini dile getirdi.

Trump, ABD'nin Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaptığını, Çin'in ABD'ye ise hiçbir şey vermediğini savundu ve "Çin bize 10 cent bile vermedi" dedi.

'Çin Benim Tekrar Başkan Olmamı İstemiyor'

Trump, kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde Çin'in kendisi yerine Demokrat Başkan aday adayı Joe Biden'ın seçilmesini istediğini söyleyerek, "Çin, benim tekrar başkan seçilmemi istemiyor" ifadesini kullandı.

Çin ile imzaladıkları ticari anlaşma sonrası Covid-19 salgının ortaya çıktığını belirten Trump, "Bu virüs Çin'de durdurulabilirdi. Şimdi tüm dünyada. Biz bu olanlardan mutlu değiliz" diye ekledi.