Çin'de 'Dondurmaya' Yapılan Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

Çin'in kuzeyinde yer alan Tientsin kentinde bir üreticinin ürettiği dondurmalarda koronavirüse rastlandı. Yetkililer, üreticinin tüm ürünlerini mühürledi. Bununla birlikte dondurmayı satın almış olabilecek yerel sakinlere de sağlık kurumlarına başvurmaları talimatı verildi.

Neredeyse tam bir yıldır tüm dünyanın evine kapanmasına neden olan koronavirüs, günümüzde hâlâ yayılmaya devam ediyor. Bugünse koronavirüsün çıktığı yer olan Çin'den ilginç bir haber geldi. Çin'in kuzeyinde yer alan Tientsin kentinde dondurmalarda koronavirüse rastlandı.

Dondurmanın üreticisi Tientsin Daqiaodao Gıda Şirketi, bu hafta içinde üç örneği belediyenin hastalık kontrol merkezine göndermişti. Ürünlerin incelenmesi ve sonucun pozitif çıkmasıyla birlikte dondurmalarla temasta bulunduğu düşünülen kişiler, Tianjin belediyesindeki yetkililer tarafından takip altına alındı. Ayrıca Tianjin Daqiaodao'nun ürünleri mühürlendi.

Olay, üretim tesisindeki hijyene bağlı olabilir:

Dondurmalar üzerinde yapılan epidemiyolojik incelemeler, şirketin dondurmayı Yeni Zelanda'dan ithal edilen süt tozu ve Ukrayna'dan ithal edilen peynir altı suyu tozunun da bulunduğu hammaddelerle ürettiğini ortaya koydu. Leeds Üniversitesi'nden Virolog Stephen Griffin, olayın panik yaratmaması gerektiğini, muhtemelen bir kereye mahsus olduğunu ve bir insandan kaynakladığını açıkladı.

Sky News'e konuşan Stephen Griffin, "Her dondurmanın koronavirüslü olacağı konusunda paniğe kapılmamıza gerek yok. Bu, muhtemelen üretim tesisiyle ilgili bir sorunun sonucudur ve potansiyel olarak fabrikadaki hijyene bağlıdır" ifadelerini kullandı. Dondurmanın saklandığı soğukluk ve sahip olduğu yağ, virüsün dondurma üzerinde yaşamasının en büyük nedenlerinden biriydi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin 4.836 koronavirüslü dondurma kutusunun 2.089'u mühürlenerek depolandı. Piyasaya sürülen 2.747 kutunun 935'i, test sonuçları çıktığı zaman Tientsin'deydi. Bu kutulardan yalnızca 65 tanesi marketlere satılmıştı.

Şirket, olaya ilişkin yaptığı açıklamada 1.662 çalışanının karantinaya alındığını ve nükleik asit testine tabi tutulduğunu belirtti. 1.662 çalışanın 700'ünün koronavirüs testi negatif çıktı. Geriye kalan 962 çalışanın test sonucuysa henüz açıklanmadı. Tientsin yetkilileri, üretim tesisini dezenfekte etmek için önlemler aldı ve dondurmayı satın almış olabilecek yerel sakinlere ilgili tıbbi kurumlara başvurmaları için talimat verdi.