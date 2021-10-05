Drone Gösterisi, Drone’ların İzleme Alanına Yağmasıyla Bitti

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Başımıza Bu da mı Gelecekti: Çin'de Bir Gösteride İzleyenlerin Başına Onlarca Drone Yağdı

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Başımıza Bu da mı Gelecekti: Çin'de Bir Gösteride İzleyenlerin Başına Onlarca Drone Yağdı
Çin’de gerçekleştirilen bir drone gösterisinde arızalanan drone’lar, birer birer yere düşerek seyircilerde paniğe neden oldu. Operasyonel bir kazadan kaynaklandığı söylenen olayda izleyiciler, korunmak için yakındaki alışveriş merkezine girdi.

Başlıca teslimat, eğlence ve video kaydı gibi amaçlarla kullanılan drone’ların sonradan popüler olan işlevlerinden biri, gökyüzünde drone sürüleriyle yapılan ışıklı gösteriler oldu. Birçok marka bu olayı reklam yapmak için kullandı ve bazı bölgede bu gösteriler; havai fişek gösterilerinin rahatsızlık yaratmayan bir versiyonu olarak benimsendi. Bu şovlar normalde güvenli sayılsa da yakın zamanda facia denebilecek bir drone gösterisi gerçekleşti.

Çin’de 200 drone aracıyla gerçekleştirilen bir hava gösterisinde yaşanan toplu bir arıza, görsel şöleni faciaya çevirdi. İzleyicilerin kameralarına yansıyan kaotik görüntülerde, onlarca drone’un ardı ardına izleyicilerin olduğu bölgeye düştüğü görüldü.

Drone'ların "mayday" verdiği anlar:

Çin’in Zhengzhou kentindeki bir alışveriş merkezinin yanında, 200 drone’un yer aldığı bir gösteri gerçekleştirildi. Etrafa mavi ışık saçarak görsel olarak tatmin edici anlar yaşatan drone’lar, bir anda arızalanarak teker teker düşmeye başladı. Yol kenarında park halinde duran arabalara, gösteri alanına ve ağaçlara düşen drone’lar, seyircilerde kısa bir paniğe neden oldu.
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Alandaki seyirciler, üzerlerine drone düşmemesi için saklanacak yer aradı. Alışveriş merkezinin ise drone’ları izleyen 5 bin kişiye korunmaları için kapılarını açtığı belirtildi. Geçtiğimiz mayıs ayında da 17 adet drone’un düştüğü benzer bir olay yaşanmıştı. Bu olaya sinyal bozucuların neden olduğu söylenirken Çin basını, yeni gösteride olanlara “operasyonel bir kaza” dedi.

Kaynak : https://www.birgun.net/haber/isik-gosterisinde-arizalanan-onlarca-drone-izleyicilerin-uzerine-dustu-360997
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