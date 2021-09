Bir Kuşun Uçan Drone'a Saldırdığı Anları Gösteren Video

Avusturalya'da hizmet veren bir eve teslim drone servisi, geçici bir süreliğine hizmete ara verdi. Sebebi ise, dronlara saldıran kuşlar.

The Canbera Times’ın haberine göre Avusturalya’da bir eve teslim kargo drone servisi olan Wing, cihazlarının yuvalarını korumak isteyen kuzgunlar tarafından sürekli saldırıya uğraması sonucu geçici olarak kapatıldı.

Wing, tekrar hizmet vermeye başlamak için uzmanların kuşların davranışlarını incelemesini bekleyecek.

Geçici süreyle hizmete kapatıldı

Google'ın kapsamlı şirketi Alphabet tarafından işletilen ve 2019'dan beri Canberra sakinlerine kahve, ilaç ve ofis malzemelerine kadar her şeyi teslim eden Wing; bu Salı günü, uçan makinelere saldıran birkaç kuzgun vakası nedeniyle hizmetlerini duraklatacağını duyurdu.

Her sabah Wing ile kahve siparişi veren yerel bir sakin olan Ben Roberts, yaşanan son kuş saldırısını kayda aldı ve internette yayınladı. The Canbera Times’a konuşan Roberts, kuş saldırılarına dair “Birini aşağıya indirmeleri an meselesi. Terminator falan olduğunu sanıyorlar. “ dedi. İşte bir kuşun, bir drona saldırdığı o anlar:

"Bu onların gökyüzü ve bizler de ziyaretçiyiz"

ABC News Australia’nın bir haberine göre Wing, bölgedeki müşterilerine yaptığı bir açıklamada bölgede saldırgan davranışlar sergileyen ve hareket eden nesnelere saldıran bazı kuşları tespit ettiğini belirtti ve "Yuvalama mevsiminde bu yaygın olsa da, çevrenin güçlü koruyucuları olmaya kararlıyız ve hizmet yerlerimizde kuş yaşamı üzerinde minimum etki yaratmaya devam etmemizi sağlamak için ornitoloji uzmanlarının bunu daha fazla araştırmasını istiyoruz." diye ekledi.

Ayrıca konuyla ilgili olarak The Times’a konuşan bir şirket temsilcisi, yaşanan kuş saldırılarının, gerçekleşen binlerce drone teslimatı arasında oldukça ender meydana geldiğini söyledi ve çok düşük ihtimal de olsa bir kuşun şirketin dronlarından birisiyle direkt temas etmesi durumunda, uçuşun güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli olan önlemlere sahip olduklarının da altını çizdi.

ABC News Australia'ya konuşan kuşbilimci Neil Hermes, “Yuvalarının etrafındaki köpeklere ve diğer hareketlere saldırırlar, ancak dronlara saldırmaları yeni, “ diyerek kuzgunların çok bölgesel davranışlar sergilemelerine rağmen daha önce hiç insansız hava araçlarına saldırmadıklarını belirtti.

The Canbera Times’a konuşan UAV Training Australia'nın baş pilotu ve eğitmeni Wayne Condon, "Günün sonunda, bu onların gökyüzü ve bizler de ziyaretçiyiz. Yeterince hızlı hareket ederseniz, uçağınızı kurtarabilir ve kuşa zarar vermezsiniz!" dedi ve drone operatörlerinin bilinen yuvalama yerlerinden kaçınmaları gerektiğini söyledi.