Çin, Dünya'nın En Büyük Elektrikli Yük Gemisini Üretti

Çin Devleti'ne ait olan Cosco, Greenwater 01 adlı elektrikli yük gemisini suya indirdi. Bu gemi aynı zamanda türünün elektrikli örnekleri arasında en büyüğü oldu.

Elektrikli araçları artık pek çok alanda görmeye başladık. Bu alanlardan biri de deniz araçları, son yıllarda da yük gemileri alanı oldu. Çin Devleti tarafından kontrol edilen Cosco da elektrikli gemi kullanan firmalardan oldu. Cosco'nun Greenwater 01 adlı gemisi tarihe geçti.

Devasa elektrikli gemi, Çin'in Şangay ve Nanjing limanları arasında düzenli hizmete girdi. Böylece bölgedeki deniz taşımacılığının çevreye olan etkisinin azaltılması amaçlanıyor. Böylece her 100 deniz mili mesafede 3,9 ton karbon salınımının engellenmiş olması amaçlanıyor.

Çin'in ilk elektrikli yük gemisi oldu

Greenwater 01, Çin'in bu alandaki ilk aracı olarak da tarihteki yerini aldı. Cosco ise geminin potansiyeline vurgu yaptığı paylaşımlarında geminin, yıl boyunca yapacağı potansiyel çevre katkısının büyüklüğüne dikkat çekildi. Firma bu geminin endüstriyi dönüştürmede çıtayı belirleyeceğini de ifade etti.

Devasa elektrikli geminin ana bataryası 50 bin kWh'den fazla enerji depolayabiliyor ve gemiye daha uzun yolculuklar için daha çok batarya entegre edilebiliyor. Cosco'ya göre tek bir geminin bile yıllık karbon salınımını 2 bin 918 ton azaltma potansiyeli bulunuyor. Bu da 2035 otomobili trafikten kaldırmaya ya da 160 bin ağaç dikmeye tekabül ediyor.

Cosco, Greenwater 01'in yanında iki adet 700TEU elektronik yük gemisi ve iki adet de elektrikli gemi tanıttı.