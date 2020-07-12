Çin, Gerçek Boyutlu Bir Gundam Heykeli İçin Hazırlanıyor

İlk olarak Japonya'da boy gösteren gerçek boyutlu Gundam heykelinin başarısı ülke sınırlarını aşıyor. Japonya'nın arından Çin'de de gerçek boyutlu bir Gundam heykeli çalışmaları başlıyor.

İlk olarak Japonya'da inşa edilen gerçek boyutlu Gundam heykelinin başarısı ülke sınırları aşmaya başladı. Heykelin ilk ihracatı dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in en yoğun nüfuslu şehri olan Şanghay'a gerçekleştirilecek.

Kostümü, Mobile Suit Gundam SEED'den ZGMF-X10A Freedom Gundam olacak ve önümüzdeki sene Şanghay'da ziyarete açılacak. Çin'deki Gundam heykeli de tıpkı Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Gundam heykeli gibi 18 metre uzunluğunda olacak.

Gerçek boyutlu bir Gundam heykeli daha

Forbes'ta yer alan habere göre efsanevi mekanik tasarımcısı Kunio Okawara tarafından tasarlanan Freedom Gundam, Kira Yamato için bir sezon ortası güncellemesiydi. Bu tasarım, hem Japonya'daki hem de dünya genelindeki hayranlar arasında oldukça popüler olmayı başarmıştı.

Tabii Gundam oldukça büyük bir marka ve doğal olarak oyun dünyasına da yolunu bulmuştu. Markanın oyun dünyasındaki yeri içerisinde onlarca oyun bulunan Super Robot Wars serisinden sonuncusu PlayStation 4'e çıkan Gundam Versus oyunlarına kadar uzanıyor. Ayrıca bunlara ek olarak bu ağustos ayında Bandai Spirits tarafından çıkarılan yeni bir Metal Build figürü de bulunuyor.

Tokyo'daki gerçek boyutlu Gundam Unicorn'un ardından Yokohama'da da yürüyen RX-78-2 Gundam'ın planlandığını sizlere aktarmıştık. Şimdi de bunlara ek olarak Şanghay'da da gerçek boyutlu bir Gundam heykelinin belirecek olması Gundam'ın popülerliğinin gittikçe arttığını gösteriyor. Gundam serisine ait bu tür heykellerin başka ülkelerde de boy gösterip göstermeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.