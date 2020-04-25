Bilim kurgu hayranlarının favori filmlerinden olan Alien’ın Xenomorph’unun gerçek boyutlu heykeli yapıldı. Sınırlı sayıda üretilen heykel, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 8 bin dolarlık fiyat etiketine sahip.

Birçok bilim kurgu ve korku türü hayranı için 1979 yılında vizyona giren Ridley Scott filmi Alien’ın yeri farklıdır. Yıllar içerisinde gelen devam filmleriyle birlikte evrenini daha da genişleten Alien, tam bir klasik mertebesine ulaşmayı da başardı.

Filmlerle, figürlerle yetinemeyen Alien hayranları için güzel bir haberimiz var. Big Bad Toy Store isimli şirket, Xenomorph’un gerçek boyutlu heykelini yaptığı açıkladı. Tabii oldukça etkileyici bu gerçek boyutlu heykelin etiket fiyatı ise biraz tuzlu.

Xenomorph’un gerçek boyutlu heykeli

Xenomorph’un gerçek boyutlu Limited Edition heykeline sahip olabilmek için 8 bin doları (55 bin 810 TL) gözden çıkarmak gerekiyor. Ayrıca buna ek olarak tekrar iade edilemez 1.600 dolarlık da (11 bin 162 TL) bir ön ödemenin yapılması gerekiyor. Sadece 150 adet üretilecek olan bu heykellerin boyutuysa yaklaşık 2,5 metre.

Şirket tarafından paylaşılan görsellerden de görebileceğiniz gibi heykel için oldukça detaylı bir çalışma, hatta direkt olarak filmden sıçrayıp gelmiş gibi gözüküyor bile diyebiliriz. Heykel hayranlar ve koleksiyoncular için oldukça değerli bir parça olsa da 8 bin dolarlık fiyatı ve büyüklüğü göz önünde bulundurulduğu zaman heykelin nispeten daha seçkin bir kitleye hitap ededeğini söyleyebiliriz.

Heykel, 1979 yapımı ilk Alien filmi ve H. R. Giger’ın tasarımından yola çıkarak tasarlanıyor. Yaklaşık 2,5 metre gibi bir uzunluğa sahip olan bu etkileyici heykel fiberglastan yapılmış ve ayrıca Alien temalı bir platformun üstünde yer alıyor.

Bu bilim kurgu, korku klasiğine uzak olanlar için özetlemek gerekirse Alien için bir km taşı diyebiliriz. Alien vs. Predator filmleri dahil olmak üzere toplam 8 filmden oluşan Alien markası, dünya genelinde toplamda 1,64 milyar dolar gişe gelirini aşmayı başardı. Seriye son eklenen film ise 2017 yılında çıkan Alien: Covenant oldu. Dünya geneliden 240 milyon dolarlık gişe geliri elde eden filmin hayranları mutlu ettiğini söylemek ise pek mümkün değil.