Çin, mühendislik dünyasında büyük projelere imza atıyor. Bu içerikte, sadece uzunluğu ve bütçesiyle değil, gelecekte yaratabileceği etkilerle de dikkatleri üzerine çeken tartışmalı proje Hongqi Nehri Projesi’nden bahsedeceğiz.

Hongqi Nehri Projesi, namı diğer "Kızıl Bayrak Nehri," sadece uzunluğu ve bütçesiyle değil, gelecekte yaratabileceği etkilerle de konuşulan bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

Su kaynaklarını daha verimli kullanma ve ülke genelinde su dengesini sağlama amacına sahip olduğu söylenen Çin, Hongqi Nehri Projesi ile Qinghai-Tibet Platosu'ndan kurak Xinjiang bölgesine kadar su taşıyarak çorak toprakları verimli alanlara dönüştürmeyi planlıyor.

Peki, bu devasa proje neleri kapsıyor ve neden tartışmalı bir girişim olarak değerlendiriliyor?

Hongqi Nehri Projesi’nin 6.180 kilometre uzunluğunda dev bir kanal olarak inşa edilmesi planlanıyor.

Çin’in en büyük su projelerinden olan bu kanal, adını ünlü Kızıl Bayrak Kanalı'ndan alıyor ve henüz kesin tarihler belirlenmemiş olsa da projenin planlama ve hazırlık sürecinin 2030’ların başına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Ülkenin su güvenliği için çok büyük bir önem taşıdığı belirtilen bu projeye ayrılan bütçeninse henüz tam olarak açıklanmadığı ancak yüz milyarlarca doları bulabileceği söyleniyor.

Kullanılacak teknoloji ve mühendisliğinse oldukça yenilikçi olacağı belirtiliyor.

Hongqi Nehri Projesi’nde, suyun yerçekimi yoluyla taşınmasını sağlayacak yenilikçi mühendislik çözümlerinin kullanılması planlanıyor.

Projenin ana hattının, suyu Tibet’in yüksek kesimlerinden güney Xinjiang’a, oradansa kuzeye doğru taşıyacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Çin’in bu projede devasa pompa sistemleri, suyun buharlaşmasını azaltacak modern altyapılar ve çevre dostu teknolojiler kullanmayı planladığı da ekleniyor.

Yüksek mühendislik gerektiren bu projenin aynı zamanda Çin’in hidro-mühendislik alanındaki kabiliyetlerini tüm dünyaya sergileyecek nitelikte olduğuna da vurgu yapılıyor.

Her ne kadar projenin yaratacağı ekonomik faydalar göz ardı edilemez olsa da bu proje aynı zamanda ciddi tartışmaların da odak noktasında.

Bazı bilim insanları, projenin Qinghai-Tibet Platosu’nun ekosistemini olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Ayrıca, su kaynaklarının yönünü değiştirmenin diğer komşu ülkelerdeki nehir ekosistemlerinde değişikliklere yol açabileceği de söyleniyor.

Projeye eleştirel bakanların devasa maliyet ve enerji harcamalarının yanı sıra ekolojik dengenin bozulma riskinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladığı ifade ediliyor.

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