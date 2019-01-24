Çin, İlk Kez Genetiği Değiştirilmiş Bir Primatı Klonladı

Kısa süre önce ilk kez genetiği değiştirilmiş bir bebeğin kanlı canlı doğmasını sağlayan Çinli bilim insanları, şimdi de ilk kez genetiği değiştirilmiş bir primatı başarıyla klonladılar.

Kısa süre önce ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerin doğduğunu açıklayan Çin, gen ve klonlama konularındaki çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımış durumda. Çin Bilimler Akademisi Nörobilim Enstitüsü’ndeki bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bir primatı ile kez başarılı bir şekilde klonladılar.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre genetiği değiştirilmiş primatların klonlanması, tıbbi araştırmalar ve testler için çok ciddi faydalar sağlayabilir. Bununla birlikte insan geninin değiştirilmesi ile ilgili tartışmaların olumsuz sonuçlanması ve Çin’in bebek genini değiştirmenin yasa dışı olduğunu ilan etmesi, çalışmaların yasa dışı sayılmasına neden olabilir.

Bilim insanları, yeni doğan beş makakın, bir donör maymunun derisinden alınan fibroblasttan türetilen özel bir gene sahip olduğunu belirttiler. Daha da önemlisi söz konusu donör, CRISPR/Cas9 gen düzenleme teknolojisi kullanarak yeniden düzenlenmiş bir BMAL1 geni taşıyordu ve bu değiştirilmiş gen, klonlama ile birlikte yeni doğan beş makaka geçmiş durumda. Söz konusu gen, memelilerin bazı biyolojik unsurlar için geçerli bir protein üretmesine yarıyordu. Ancak değiştirilmiş gen nedeni ile donör maymun ve yeni doğan primatlar, bu proteini üretemiyor.

Günümüz tıp teknolojisi gen değiştirmeye müsaittir. Bilim insanları halihazırda gerçekleştirilmekte olan çalışmalarda fare, sinek ve balıklara ait genlerde değişiklikler gerçekleştiriyor. Bu genetik çalışmalarda bir sonraki hayvan neslinin bir önceki ile birebir aynı değiştirilmiş genlere sahip olması, araştırmalar sırasında elde edilen sonuçları etkileyen değişkenlerin azaltılması konusunda oldukça önemlidir.