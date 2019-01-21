  • Çin, İnsan Geni Değiştirmeyi Yasa Dışı İlan Etti

Çin, Bebeklerin Genetiğini Değiştirmenin Yasa Dışı Olduğunu İlan Etti

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Çinli devlet yetkilileri, son dönemde sık sık gündeme gelen bebeklerin genetiği değiştirilmesi çalışmalarını illegal ilan etti.

Çinli bilim insanı He Jiankui, dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeğini başarılı bir şekilde ürettiklerini açıklayarak bütün bilim ve siyaset dünyasını aynı anda şok etmeyi başarmıştı. Çinli yetkililer ise “kişisel şöhret ve kazanç” için kanunsuz çalışmalar yaptığını açıkladığı bilim insanını sert şekilde cezalandıracağını açıklamıştı.
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Shenzhen’de bulunan Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde dersler veren He, 2016 yılından bu yana kanser tedavisi ve diğer hastalıklarla mücadele için CRISPR teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Açıklama ve sonrasında çıkan tartışmalar, dikkatleri yerel ve uluslararası destekçilerin yatırım yaptığı biyoteknoloji firmasına çevirdi.

Resmi otoritelerin yaptığı çalışmalar, He’nin çalışmasında yer alan kişileri sahte etik raporları ile kandırdığını ortaya çıkarttı. He’nin çalışmaları sonucunda gerçekleşen iki hamilelikten birinde ikiz bebekler dünyaya gelirken, diğer hamilelik ise henüz sona ermedi.
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He’nin projesi dünya çapında pek çok tartışma başlattı. CRISPR şu anda bile yaratabileceği genetik hasar yüzünden büyük tartışma konusu. Bazı bilim insanları, etkileri tam olarak belirlenene kadar CRISPR uygulamasının ertelenmesi için teklif sundular. ABD, Çin gibi pek çok ülke insan embriyosunda üreme amaçlı genetik değişiklik yapılmasını yasaklamış durumda.
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Kaynak : https://techcrunch.com/2019/01/21/china-declares-crispr-babies-research-illegal/
Etiketler: çin, CRISPR, Bebeklerde genetik değişim
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