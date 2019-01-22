  • Çin Resmen Açıkladı: Genetiği Değiştirilmiş Bebekler Doğdu

Çin Resmen Açıkladı: Genetiği Değiştirilmiş Bebekler Doğdu

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Çin’in Shenzen şehrinde kanun dışı yöntemlerle bebeklerin genetiğini değiştiren araştırmacının deneyinin sonucunda, dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerinin doğduğu resmen açıklandı.

Çinli araştırmacı He Jiankui, kasım ayında yaptığı açıklamada tüp bebek tedavisi ile doğan bebeklerde genetik değişiklikler yaptığını öne sürmüştü. Araştırmacı bu çalışmalarında sahte etik raporları kullanmıştı.
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Açıklamanın ardından yapılan incelemelerde, yasalara aykırı hareket eden He’nin gerçekten de bebeklerin genlerini tehlikeli bir teknoloji ile değiştirdiği ortaya çıktı.

He iki yıl boyunca sekiz çift üzerinde denemeler yapmıştı. Bu denemelerin sonucunda yaşanan iki hamilelikten ilki sonuçlandı. Hamile olan anne, isimleri ‘Luna’ ve ‘Nana’ olan ikiz kız bebeklere sahip oldu. Hamile olan diğer anne ise gözetim altında tutuluyor.
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Soruşturmayı yöneten görevliler, He ve ekibinin cezalandırılacağını da söyledi.
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Kaynak : https://tr.sputniknews.com/asya/201901221037223574-dunyanin-genetik-tasarimli-ilk-bebekleri-cinde-dogdu/
Etiketler: çin, bebek, genetik değişikliği
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