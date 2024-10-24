Çin’in 30 Milyar Dolar Harcadığı Çakma Manhattan’ı Yujiapu Finans Bölgesi Neden Hayalet Şehre Dönüştü?

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Çin devasa bütçelere sahip mega projeleriyle adından sıkça söz ettiren ülkelerden birisi. Bu içerikte, Çin’in Manhattan’ı olarak anılan Yujiapu Finans Bölgesi’nden bahsedeceğiz.

Tianjin'in Binhai Yeni Bölgesi'nde inşa edilen Yujiapu Finans Bölgesi’nin inşaatına 2009 yılında başlanmış ve projenin ilk aşamasının 2019 yılına kadar tamamlanması planlanmıştı.

Yaklaşık 30 milyar dolarlık devasa bir bütçeye sahip olan bu projenin, toplamda 3,86 milyon metrekarelik bir alanı kapsaması planlanıyordu.

Yujiapu Finans Bölgesi, New York’un ünlü Manhattan bölgesinden ilham alarak tasarlanmıştı.

Yujiapu Finans Bölgesi

Öyle ki proje, “Çin’in Manhattan’ı” olarak anılıyordu.

Bu proje kapsamında, finans merkezleri, ticaret ofisleri, oteller ve alışveriş komplekslerinden oluşan modern bir kent merkezi yaratmak planlanmıştı.

Ayrıca Yujiapu, inşasında son teknolojiyi ve yenilikçi mühendislik çözümlerini kullanmayı da hedefliyordu.

Projede kullanılması planlanan akıllı bina sistemleri, çevre dostu altyapılar ve enerji verimliliği sağlayan çözümler oldukça dikkat çekiciydi.

Bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için Tianjin ve Pekin’i birbirine bağlayan hızlı tren hatlarının kurulduğu ve bölgedeki binaların yenilenebilir enerji kaynakları ile donatılarak karbon ayak izini minimuma indirmenin bile planlandığı belirtiliyordu.

Ancak tüm bu iddialı planlara rağmen, Yujiapu Finansal Bölgesi beklentileri karşılayamayarak bir çeşit hayalet şehre dönüştü.

Yujiapu Finans Bölgesi

Bunun sebebininse, ekonomik yavaşlama ve emlak sektöründeki krizler olduğu söyleniyor.

Özellikle 2015 yılından itibaren, devasa gökdelenlerin birçoğunun bomboş kaldığı ve projenin bir hayalet şehir olarak anılmaya başlandığı biliniyor.

Günümüzde, Yujiapu Finansal Bölgesi hâlâ bir finans merkezi olma hedefinden vazgeçmiş değil.

Bu doğrultuda, Çin hükümeti ve yerel yetkililerin bölgeyi canlandırmak için çeşitli girişimler yaptığı biliniyor.

Ancak bu büyük hayalin gerçeğe dönüşmesi için biraz zaman, sabır ve daha fazla yatırım gerekiyor gibi görünüyor.

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