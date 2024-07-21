Son yıllarda birçok ülkede çeşitli gökdelen projeleri duyuruyor. Bu sefer bir Afrika ülkesinin projesinden bahsedeceğiz. İşte Senegal’de inşa edilecek olan eşsiz gökdelen The Tower of Life!

Batı Afrika’da yer alan bir ülke olan Senegal’de The Tower of Life isimli eşsiz bir gökdelen inşa edilecek.

Henüz proje hâlinde olan ve BAD (Building Art and Design) tarafından tasarlanan bu gökdelen projesinin, 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Afrika mimarisinde önemli bir adım olan bina tam 800.000 metrekare alana sahip olacak!

Senegal'in başkenti Dakar’da inşa edilecek olan The Tower of Life’ın ekolojik mimari konusunda bir dönüm noktası olması da planlanıyor.

Hem doğayla uyumlu hem de yüksek teknolojili bir yapı olması planlanan The Tower of Life’ın doğadan ilham alan yenilikçi bir tasarıma sahip olması dikkat çekiyor.

Binanın dış cephesinin 3D baskı ile üretilen ve canlı bir sistem olarak işleyen bir kil ile kaplanacağı, bu zar ile de binanın enerjisini üreten, suyu yöneten ve iç mekân mikroklimasını koruyan bir sistem sağlanması bekleniyor.

Bu sayede, sürdürülebilirliği odakta tutarak kaynakların verimli kullanılmasını sağlamasına ek olarak, barındırdığı fotovoltaik camlar ve yağmur suyu toplama sistemi ile enerji üreterek kendi kendine yetebilen bir yapı olarak öne çıkıyor.

Tasarımının Afrika'nın sembolü baobab ağacından ilham aldığı söyleniyor.

Bina, rengi ve tasarımı ile bölgenin çamur yapıları ve manzaralarını çağrıştırarak doğayla uyum içinde bir mimariye sahip.

Yapının dış yüzeyinde yer alan desenlerse, ışığı ve havayı içeriye düzenli olarak dağıtması amacıyla yer alıyor. Bu desenlerin, binanın iç mekanlarında doğal bir mikroklima oluşturulmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Binanın üst katlarında bir orman barındırarak sıcaklık ve oksijen seviyelerini düzenlemeye katkıda bulunacağı da söyleniyor.

Çeşitli kullanım amaçlarına hizmet edeceği söylenen bu The Tower of Life’ın Senegal'in başkenti Dakar'ın bir simgesi olması hedefleniyor.

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